Jak Crawford intègre le programme Aston Martin F1

En ce jour de présentation de sa nouvelle Formule 1, Aston Martin a également annoncé l'arrivée dans son équipe de Jak Crawford. Le pilote américain, âgé de 18 ans, va endosser le rôle de développement en parallèle de sa deuxième saison de Formule 2, qu'il disputera en 2024 avec DAMS. Il a auparavant été accompagné par Red Bull, dont il était membre du Junior Team de 2020 à 2023.

"Nous souhaitons la bienvenue à Jak, qui entame une aventure excitante chez Aston Martin", confirme Mike Krack, directeur d'Aston Martin. "Il a démontré un grand potentiel tout au long de sa carrière junior et nous sommes impatients de soutenir son apprentissage et son développement lorsqu'il montera pour la première fois dans l'AMR22."

"Dans le cadre de la croissance de l'équipe, nous voulons offrir aux jeunes pilotes talentueux un programme de développement de qualité et je ne doute pas que Jak s'épanouira dans cet environnement. Nous avons la chance de disposer d'installations de pointe et d'un personnel de classe mondiale, qui prépareront Jak à courir au plus haut niveau."

Au sein de l'équipe anglaise, Jak Crawford bénéficiera en effet d'un programme spécifique de préparation physique et de coaching média. Il contribuera surtout largement au travail de simulateur tout en se rendant sur les Grands Prix pour observer et apprendre aux côtés de Fernando Alonso et Lance Stroll. Plus tard dans l'année, il devrait aussi avoir l'opportunité de participer à des tests en Formule 1, et Aston Martin précise qu'il disposera notamment de temps de piste au volant de l'AMR22 de la saison 2022.

"Je suis fier de franchir cette nouvelle étape dans ma carrière", se réjouit celui qui a terminé 13e du championnat de F2 l'an passé. "Aston Martin est un équipe idéale pour apprendre et se développer, et le programme à venir est passionnant."

"J'ai hâte de commencer à travailler avec tout le monde, en particulier dans le simulateur où je pourrai contribuer aux performances de l'équipe pendant les week-ends de course. Je suis ravi d'avoir la chance de piloter l'AMR22 plus tard dans l'année. C'est une grande source de motivation pour moi afin de travailler dur et de tirer le meilleur parti de cette formidable opportunité."

Aston Martin dispose par ailleurs de deux pilotes réservistes pour la saison 2024, qui sont toujours Felipe Drugovich et Stoffel Vandoorne.