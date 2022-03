Kevin Magnussen aura plus de pression à Djeddah

Charger le lecteur audio

Kevin Magnussen a créé la surprise à Bahreïn, en ouverture de la saison 2022 de Formule 1, avec une incroyable cinquième place. Un résultat qui intervenait moins de deux semaines après l'annonce de son retour, en remplacement de Nikita Mazepin. En revanche, le Danois avait eu le temps de s'acclimater à la piste, notamment durant les heures additionnelles accordées à Haas (en raison d'un retard de livraison de leur voiture à Sakhir).

L'histoire est donc totalement différente pour ce nouveau week-end de course. Non-reconduit par Haas à la fin de la saison 2020, Magnussen va disputer son premier Grand Prix d'Arabie saoudite, sans s'être préparé dans le simulateur de l'écurie. Un paramètre qui augmente la pression sur ses épaules, puisque la moindre erreur pourrait lui coûter du temps précieux et un train de pneus.

Interrogé sur sa préparation (ou plutôt, sa non-préparation) pour Djeddah, le Danois explique : "La principale différence est simplement que je ne connais pas ce circuit. La manière dont j'ai préparé Bahreïn était beaucoup plus directe puisque nous avions eu les essais avant, et tout était déjà bien connu. On connaissait notamment la dégradation des pneus. Alors qu'ici, nous avons beaucoup moins de connaissances. Si je rate un relais sur des pneus qui doivent nous servir d'apprentissage pour la course, alors cela coûtera cher. Il y aura plus de pression cette fois. Mais ça me va, on fera avec."

Au micro de Motorsport.com, Magnussen insiste : plus de tours seront bouclés, et plus grande sera la confiance. "Je gagnerai en confiance simplement parce que je ne connais pas la piste", assure-t-il, estimant néanmoins qu'un nouveau gros résultat semblerait plus compliqué à obtenir ici. "On ne dirait pas un circuit facile. C'est le genre de tracé où on veut parcourir le plus de tours possible. J'espère que je pourrai combler mon retard avant les qualifications, puis être à fond pour la course. J'ai hâte de l'essayer. Est-ce que la voiture sera aussi bonne qu'à Bahreïn ? Le temps nous le dira."

Magnussen reconnaît qu'il n'a pas eu le temps de piloter dans le simulateur, et s'est donc penché sur les vidéos et les caméras embarquées de la saison dernière. Quant au Grand Prix de 2021, le Danois le qualifie de "fou". "Non seulement le circuit qui est fou, mais la course également, avec deux drapeaux rouges et tellement de choses qui se sont produites. Au moins, je suis préparé pour une nouvelle course dingue, et j'imagine que tout le monde anticipe cela. On a eu cela une fois à Bakou, avec une course vraiment folle, puis la suivante était super ennuyeuse parce que tout le monde faisait bien attention et anticipait les problèmes. C'est sans aucun doute un circuit vraiment unique, très rapide pour un tracé urbain."