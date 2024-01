Stroll ne s'est pas autorisé à douter de lui-même en 2023

Alors que l'Espagnol a enregistré huit podiums avec Aston Martin en 2023 pour l’année de ses débuts avec l’équipe, le meilleur résultat de Lance Stroll a été une quatrième place lors du Grand Prix d'Australie.

Cependant, après avoir eu à se remettre d'une blessure à la main puis rencontré du mal à s'adapter à l'AMR23 pendant la majeure partie de l'année, Stroll a terminé la saison d'une manière plus solide, avec des cinquièmes places au Brésil et à Las Vegas.

Stroll explique que ces résultats de fin de saison sont le reflet d'une voiture avec laquelle il s’est finalement senti plus à l'aise grâce aux changements qui lui ont enfin apporté du confort.

"Cela fait du bien de bien faire, c'est sûr", a-t-il déclaré. "Mais je savais que si je sentais que la plate-forme fonctionnait bien pour moi, et que je pilotais la voiture librement sans avoir à gérer et à contourner des choses qui me gênaient intrinsèquement, je serais à un bon niveau et j'obtiendrais le meilleur de moi-même", explique Stroll.

"Et je sais que pendant quelques mois, avec les changements effectués, il y a eu des week-ends où je n'arrivais pas à me sentir libre dans la voiture et à donner le meilleur de moi-même. Parce que la voiture ne se comportait pas comme je le voulais. Et à ce niveau, lorsque vous avez ces problèmes, lorsque la voiture ne se comporte pas comme vous le souhaitez, et qu'elle n'est pas en accord avec votre style de pilotage, cela ne fonctionne pas."

Ne pas douter de soi

C’est parce qu'il pensait que la machine dont il disposait ne convenait pas à son style de pilotage que Lance Stroll ne s’est pas remis en question jusqu’au point de douter de lui-même en cours de saison, même s'il voyait son équipier enchaîner les résultats de premier plan. Le Canadien a tenté d’apporter tous les éléments de compréhension à son équipe pour que les changements pouvant lui procurer ce confort si recherché puissent être faits en cours de saison.

"Je pense que dans ces moments-là, vous ne pouvez pas douter de vous, vous devez juste savoir que lorsque la voiture sera là et qu'elle se comportera comme vous le voulez, tout se passera bien, et que lorsqu'elle ne sera pas là et qu'elle ne se comportera pas comme vous le voulez, ce sera plus difficile", poursuit Stroll.

"C'est la F1, les pilotes sont tous de très haut niveau, vous ne pourrez jamais être compétitif si vous n'êtes pas à l'aise et confiant dans votre voiture, si vous ne conduisez pas librement. C'est ma perception de la situation."

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Beaucoup d’occasions manquées"

Stroll a bouclé la saison 2023 avec un total de 74 points, le plaçant dixième au championnat du monde des pilotes. Mais l’écart le séparant de son équipier Alonso, quatrième, est de 132 unités et Aston Martin a manqué la quatrième place du championnat constructeurs pour 22 points derrière McLaren. Stroll a concédé… 23 points au rookie McLaren Oscar Piastri, tandis que Lando Norris a "perdu" son duel mathématique face à Fernando Alonso pour un petit point.

Selon Stroll, sa saison a aussi été marquée par des problèmes qui lui ont souvent fait perdre un temps précieux en essais et qui ont parfois affecté ses courses.

"Oui, la saison a été marquée par beaucoup de malchance, beaucoup d'occasions manquées", justifie-t-il. "Je n'aime pas utiliser le mot malchance, mais je pense plutôt à des occasions manquées. Nous avons eu des courses comme en Arabie Saoudite, un problème de moteur, la qualification à Monaco (collision avec des débris). Les dommages à la voiture en Q2 et le départ en milieu de peloton à Monaco : vous perdez votre week-end. Je repense à des courses comme Suzuka, où nous avons fait une bonne course et où l'aileron arrière s'est cassé. À Zandvoort, nous avons manqué l'arrêt au stand quand la pluie est tombée, nous sommes restés sur la piste : c'était une mauvaise décision. Nous étions bien placés pour marquer de gros points. Mais je pense que cela fait partie de la saison."

"Parfois, les choses vont dans le bon sens. Et parfois, cela ne va pas toujours dans votre sens. Je pense que tant que vous essayez de rester présent et de vous concentrer sur un week-end à la fois, toutes ces choses qui ne vont pas peuvent changer très rapidement lors de la course suivante, et tout se passe bien. Et si vous n'êtes pas totalement présent et que vous vous concentrez sur le passé, sur tout ce qui s'est passé, vous manquez parfois ces opportunités lorsqu'elles se présentent à nouveau. Et ce n'est pas bon. Je pense qu'il s'agit vraiment d'être présent."

"Il s'agit vraiment de prendre une course à la fois. Et d'accepter qu'il peut y avoir des montagnes russes parfois. Et ce n'est pas toujours une navigation en douceur, ce n'est pas toujours une ligne droite, je suppose que c'est la course dans une certaine mesure."