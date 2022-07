Latifi aura finalement les évolutions Williams au Castellet

Charger le lecteur audio

Nicholas Latifi n'a toujours pas ouvert son compteur de points en cette saison 2022 de Formule 1, mais peut-être y parviendra-t-il prochainement ? Auteur d'une 12e place à Silverstone comme meilleur résultat, le Canadien va bénéficier à partir du Grand Prix de France de ce week-end des nouvelles pièces de la Williams FW44, dont jouissait déjà son coéquipier Alexander Albon en Grande-Bretagne et en Autriche. Il s'agit notamment du plancher, des pontons, du capot moteur et du système de refroidissement.

"Ayant installé de nouvelles pièces sur la voiture d'Alex lors des deux dernières courses, nous sommes désormais en position de faire rouler les deux voitures avec les évolutions", confirme Dave Robson, directeur de la performance du véhicule. "Bien que la météo à Silverstone et le format sprint en Autriche n'aient pas été idéaux pour les tests, nous avons eu suffisamment de feedback encourageant pour avoir la conviction d'avoir fait un pas en avant."

"La météo sera probablement chaude, sèche et stable ce week-end ; nous allons donc utiliser les essais du vendredi pour aider Nicky à apprivoiser les nouvelles pièces et aussi continuer à comprendre comment exploiter au mieux la performance du nouveau package."

Latifi compte sur ces évolutions pour gagner du terrain dans la hiérarchie, lui qui s'est qualifié 18e, 19e ou 20e lors de tous les Grands Prix cette saison – à l'exception d'un étonnant passage en Q3 à Silverstone.

"Je suis super enthousiaste d'aller en France, car c'est la première course où je vais avoir le package d'évolutions", se réjouit le pilote Williams. "On en a vu des signes positifs sur la voiture d'Alex jusqu'à présent, alors je suis impatient d'en avoir un premier goût. Espérons que cela nous apportera ce rythme supplémentaire qui nous manque jusqu'alors pour nous mettre davantage dans la bataille."

Reste à savoir si Latifi parviendra d'emblée à tirer le meilleur de cette monoplace évoluée, ce qui n'a manifestement pas été facile pour Albon. "Elle est un petit peu plus difficile à piloter", confiait l'Anglo-Thaïlandais au Red Bull Ring. "Elle est un peu plus délicate, mais quand on la maîtrise, elle est bien. Un apprentissage est nécessaire, et nous ne voulons évidemment pas qu'elle reste ainsi."