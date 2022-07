Norris : L'angle de la caméra du pédalier pourrait être meilleur

Charger le lecteur audio

Au Grand Prix de Grande-Bretagne 2022, pour la première fois depuis 2000 et les quelques secondes où le travail au pied de Pedro de la Rosa sur le circuit de Spa-Francorchamps a été immortalisé, une caméra a de nouveau pris place près du pédalier d'une F1.

Lando Norris a eu l'honneur de se faire filmer à Silverstone, avec un angle différent néanmoins : en 2000, la caméra était montée devant les pédales, sur le côté, de sorte à rendre le mouvement des pieds de De la Rosa visibles. En 2022, la caméra se trouvait au fond du cockpit, près de la colonne de direction, et pointait vers le dessous des pédales.

Après avoir visionné les images de sa McLaren, Norris a reconnu qu'elles ne montraient pas grand-chose, d'autant plus que, selon lui, "uniquement parce qu'il n'y a pas de pédale d'embrayage, ça aura toujours l'air un peu plus simple et basique."

"C'est un fait, je pense. Piloter avec l'embrayage, faire du talon-pointe et tout ça, je l'ai beaucoup fait en Ginetta, en 2014. On a l'impression qu'il se passe beaucoup plus de choses. Ce n'est vraiment pas quelque chose de facile à faire mais c'est aussi très amusant. Aujourd'hui, c'est plus simple, il y a seulement le frein et l'accélérateur", a-t-il ajouté.

Bien que le Britannique ait affirmé qu'une prise de vue au-dessus des pédales serait meilleure, il a également reconnu que l'intérieur d'une F1 n'offrait que peu d'espace pour y loger une caméra.

"Je pense que [la caméra] devrait être de l'autre côté", a indiqué Norris. "Ce que l'on peut bien voir maintenant, c'est le déplacement des pédales parce qu'il y a un léger angle. On peut donc voir à quel point on presse l'une d'elles. Avec un autre point de vue, on les verrait de face mais peut-être que l'on ne verrait pas les déplacements. J'ai vu l'ancienne vidéo [celle de De la Rosa, ndlr], ça avait l'air plus brut à l'époque."

"Je suis sûr qu'il y a une position légèrement meilleure pour pouvoir voir les choses. Il n'y a simplement pas beaucoup de place là-dedans, ce n'est pas facile à installer. Mais peut-être qu'il faudrait déplacer [la caméra] un petit peu plus autour [du pédalier]. On pourrait mieux voir les choses [si la caméra était] plus à côté, au lieu d'être éloignée ou directement devant [le pédalier], avec un peu plus d'angle. Peut-être que l'on verrait encore plus les déplacements, peut-être que c'est quelque chose qu'ils essaieront."