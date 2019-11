Leclerc "n'aurait jamais imaginé" une si bonne saison F1 2019

Le pilote monégasque est solidement en course pour s'octroyer la troisième place du Championnat du monde des pilotes face à son équipier Sebastian Vettel et au leader de l'équipe Red Bull, Max Verstappen. Quelle que soit sa position finale, Leclerc peut déjà se réjouir du fait d'avoir signé sept pole positions cette année et collecté deux victoires, dont une au goût forcément très particulier, dans le chaudron de Monza.

Leclerc se réjouit particulièrement de la tournure prise par sa saison, après avoir connu quelques difficultés d'adaptation sur les premiers GP de la saison. "Disons qu'après les quatre ou cinq premières courses, je n'aurais jamais imaginé me retrouvé dans cette position à ce moment de l'année", sourit-il avec modestie. "J'ai donc beaucoup travaillé, particulièrement sur mes qualifications en début de saison. Puis j'ai modifié quelques choses. Cela va beaucoup mieux depuis la France et je suis très satisfait de la saison. Je n'avais aucune attente en termes de résultats, mais je désirais progresser et de ce point de vue-là, je suis très heureux."

Interrogé sur la motivation que représente pour lui la troisième place au championnat, qui signifierait par ailleurs qu'il se trouverait devant son équipier et meilleur pilote non-Mercedes et serait convié à la cérémonie de la FIA pour recevoir un trophée en fin d'année, Leclerc estime en tout cas que l'atteinte de cet objectif ne le placerait pas de facto numéro 1 au sein de l'équipe Ferrari.

"Ce n'est clairement pas pour le gala ! Bon, j'adore les cérémonies, mais je ne veux pas être troisième juste pour être au gala, ni pour prendre le leardership. C'est tout simplement parce que le fait d'être troisième du Championnat du monde de Formule 1 serait fou. L'an dernier, je me battais pour la 13e position et n'aurais jamais imaginé que je pourrais me battre pour le podium du championnat cette année. Alors, uniquement pour l'accomplissement personnel, ce serait super et je serais extrêmement heureux si j'y arrivais. Mais c'est principalement pour moi-même. Ça me rendrait juste super heureux."