Leclerc : "Je n'imagine pas que ça puisse être encore pire" au Brésil

Au Mexique, Ferrari était plus en difficulté que jamais cette saison, évoluant régulièrement à plus d'une demi-seconde au tour des Red Bull et des Mercedes ; Carlos Sainz avait fini la course cinquième à près d'une minute de la victoire, devançant son coéquipier Charles Leclerc sous le drapeau à damier.

Sainz avait estimé que l'altitude élevée de l'Autódromo Hermanos Rodríguez s'avérait handicapante pour la F1-75, mais lorsque Leclerc est interrogé sur ses chances en vue du Grand Prix de São Paulo, son explication laisse imaginer que les causes de cette contre-performance sont un peu plus compliquées que cela.

"Je n'imagine pas que ça puisse être encore pire. Je suis sûr que ce sera mieux ici", juge le Monégasque. "Nous avons eu des difficultés au niveau des performances de l'unité de puissance à Mexico en raison de l'altitude, et nous n'avons probablement pas trouvé l'équilibre parfait, ce qui n'a pas aidé. Et la combinaison des deux nous a mis en grande difficulté, mais j'ai bon espoir que ce soit mieux ici."

C'est aussi un peu de marsouinage qui a causé des problèmes à Mexico. "Dans l'ensemble, j'ai adopté une approche qui était probablement un peu trop agressive pour la course mais aussi pour les qualifications, et ça n'a pas été", indique Leclerc. "Mais, je le répète, je m'attends à ce que ça se passe mieux ici."

Charles Leclerc dans son cockpit à Interlagos

"Il y a eu beaucoup d'analyses, et je crois que nous n'avions pas les réglages parfaits pour la voiture, ce qui a causé tous les problèmes. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'était simplement très délicat à piloter, et quand on perd un petit peu de confiance, on en perd çà et là et ça s'accumule, les difficultés croissent."

Leclerc n'a converti aucune de ses sept dernières pole positions en victoires, et cette statistique commence manifestement à s'avérer pesante. "Ce n'est évidemment pas la chose la plus facile à gérer", admet-il. "Mais en même temps, il faut juste être honnête avec soi-même et tirer le meilleur du package dont on dispose. En ce moment, nous sommes en difficulté en course, ou du moins Red Bull semble faire en course un pas en avant que nous ne semblons pas trouver pour l'instant, mais nous étudions ça et j'espère que nous passerons ce cap très bientôt."

Leclerc est en tout cas satisfait de cette première campagne au volant d'une monoplace capable de jouer régulièrement la victoire, avec laquelle il a signé dix podiums dont trois sur la plus haute marche.

Lorsqu'il lui est demandé s'il est satisfait de sa constance, le pilote Ferrari répond : "Oui. Bien sûr, je me suis toujours exprimé très clairement au sujet de mes erreurs. Il y en a deux en particulier cette année qui ont été coûteuses et où j'ai perdu des points." Référence aux Grands Prix d'Émilie-Romagne et de France, où il a perdu le contrôle de sa monoplace alors qu'il était respectivement troisième et premier. "En même temps, je suis content de ma saison. Elle a été vraiment bonne ; l'an dernier, surtout en seconde partie de saison, j'étais en grande difficulté, et j'ai changé quelques choses cette année qui ont amélioré la situation."

Reste à concrétiser cette saison satisfaisante par la deuxième place du championnat des pilotes, Leclerc ayant actuellement cinq points de retard sur Sergio Pérez. "Je le répète, ce n'est pas ma priorité", tempère-t-il. "Je pense que ce sera le résultat si nous faisons tout à la perfection lors des deux dernières courses, mais ma priorité est d'essayer de progresser collectivement lors de ces dernières courses afin de concurrencer Max et Red Bull l'an prochain pour le titre mondial. C'est ce qui compte le plus pour moi, essayer de remporter un championnat aussi vite que possible. Deuxième, c'est mieux que troisième, mais ça m'importe peu, à vrai dire."

Propos recueillis par Adam Cooper