Hamilton : "Ce n'est pas ce qu'on attend d'un champion"

Insistant vendredi sur la nécessité pour lui de "capitaliser" ce week-end au Grand Prix de Russie en raison du départ en fond de grille de Max Verstappen, Lewis Hamilton a manqué ce samedi une première opportunité lors des qualifications.

Alors que Mercedes avait dominé les essais libres la veille sur le sec, les conditions de piste humide ont perturbé les qualifications, disputées sur une piste s'asséchant peu à peu. Et c'est en Q3, alors qu'il rentrait pour délaisser les gommes intermédiaires et chausser des slicks, que le septuple Champion du monde a commis une première erreur. Un contact avec le mur à l'entrée des stands a contraint son équipe à changer son aileron avant et lui a fait perdre quelques précieuses minutes.

De retour en piste, Hamilton a eu toutes les peines du monde à faire chauffer correctement ses gommes, puis il est parti une deuxième fois à la faute, heurtant légèrement le mur par l'arrière et ne pouvant améliorer sa marque. C'est donc depuis la quatrième place qu'il s'élancera dimanche à Sotchi, derrière l'inattendu trio de tête formé par Lando Norris, Carlos Sainz et George Russell.

"C'est juste une erreur de ma part", assume Hamilton au micro de Sky Sports. "Au bout du compte, je suis incroyablement déçu de moi-même. Jusque-là, j'étais dans un groove, j'étais vraiment dans la bonne zone et, ouais… Je suis vraiment désolé pour toute l'équipe ici et à l'usine, car ce n'est évidemment pas ce qu'on attend d'un champion. C'est comme ça, et je ferai de mon mieux demain pour essayer de rectifier ça."

Le pilote Mercedes a confirmé que le peu de temps restant à sa disposition avait clairement compliqué la chauffe des pneus slicks en toute fin de séance. "C'était horrible", explique-t-il. "À la fin, il y avait très peu d'adhérence, c'était très glissant, surtout quand on n'a pas de température du tout. Je perdais de la température dans le tour, et puis deux fois dans le mur, c'est très rare pour moi."

Très déçu, Hamilton sait néanmoins qu'un départ en deuxième ligne à Sotchi n'est pas rédhibitoire en cas de course sur piste sèche, avec une très longue ligne droite offrant la possibilité de se faire aspirer au départ avant le premier freinage.

"Les gars devant ont un bon rythme, et ça ne sera vraiment pas facile", prévient-il. "Je vais juste prier et espérer que la voiture puisse être réparée, et espérons que ça ira demain. Ces choses-là arrivent pour nous tester, et pour le moment je me sens mal. Mais je vais transformer ça en positif et essayer de faire de mon mieux. Il y a un Britannique en pole, c'est génial, félicitations à Lando [Norris]."