Lewis Hamilton, un "super espion" à l'œil de lynx

À quel point l’œil des pilotes peut-il compter en dehors des Formule 1 ? C'est souvent la question qu'observateurs et fans se posent, notamment dans la situation relativement commune où l'un d'entre eux est aperçu en train de regarder de près la monoplace d'une structure concurrente. Étant les seuls représentants des écuries autorisés dans le parc fermé après les séances cruciales, ils ont une vue imprenable sur des solutions d'habitude cachées dans les garages ou sur la grille de départ.

Sebastian Vettel est bien entendu connu pour être particulièrement curieux, mais il n'est pas rare de voir quasiment tous les pilotes se prêter au jeu de l'observation attentive en profitant de leur position privilégiée. Même s'il est évidemment difficile de s'en rendre compte et de comprendre à quel point cela peut être exploité, un ancien ingénieur Mercedes a offert un aperçu de ce qui était possible.

Philipp Brändle est un aérodynamicien qui a travaillé au sein de l'équipe allemande jusqu'à il y a très peu de temps, en particulier sur la monoplace de Lewis Hamilton jusqu'à la fin 2019. Consultant pour la chaîne de télévision autrichienne détenue par Red Bull, ServusTV, il est revenu sur un épisode qu'il juge particulièrement révélateur de l'attention aux détails du septuple Champion du monde.

"Lewis est un super espion. Il regarde tout de très près. Par exemple, il y avait une situation avant la salle du podium où ils étaient en train de boire. Il a remarqué qu'une autre combinaison de course avait moins de câbles. L'idée était que l'on pouvait gagner du poids. Parce que vraiment chaque détail compte en Formule 1."

"Donc il nous a remonté que l'autre équipe avait un système de câblage plus court, une prise plus petite. En fait, tout ce que vous pouvez faire pour gagner un seul gramme est important. Et il s'intéresse à ce genre de détails. Et c'est ce que nous avons mis en œuvre", explique le technicien autrichien.

Une anecdote qui rappelle celle évoquée par Hamilton lui-même au moment de son arrivée chez Mercedes où il avait incité l'écurie à retirer des éléments du volant pour un gain de poids.

Également consultant pour ServusTV, Nico Hülkenberg confirme l'importance des apports des pilotes. "Vous recueillez des informations. Vous regardez comment c'est fait sur la voiture et ensuite vous transmettez cela à vos ingénieurs. Et bien sûr, vous espérez qu'ils pourront en faire quelque chose et rendre votre voiture plus rapide."

Avec Christian Nimmervoll