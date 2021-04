Honda se demande si sa performance moteur était optimale à Bahreïn

Alors que l’écart entre Red Bull et Mercedes était bien établi durant les qualifications, difficile d’en dire autant pour la course, où les performances des deux écuries étaient similaires. Une tendance qui a permis à Mercedes de mettre en place une stratégie agressive pour donner l'ascendant à Lewis Hamilton sur Max Verstappen. Après ce premier week-end de course, Honda a annoncé se concentrer sur une évaluation de son moteur pour savoir si une puissance supérieure aurait pu être déployée à Bahreïn.

Aujourd’hui, les écuries doivent utiliser le même mode moteur en qualifications et en course. En revanche, il est toujours possible de faire varier certains facteurs, comme le déploiement d’énergie ou le degré d’agressivité avec lequel le moteur est utilisé sur l’ensemble d’un week-end. Après les événements survenus à Bahreïn, le directeur technique de Honda F1 Toyoharu Tanabe souhaite déterminer si l’approche utilisée à Sakhir était la meilleure, ou si certains facteurs peuvent être modifiés pour les prochains Grands Prix.

"Nous allons examiner et prendre en compte ces données", explique Tanabe. "Nous devons voir à quel point l’unité de puissance a été usée durant cette course, et nous l’utiliserons alors selon les caractéristiques de chaque circuit. Nous prévoyons de vérifier si cette utilisation était optimale. Je suis convaincu que le moteur peut fonctionner sans problème, mais je pense à ce que je devrais faire pour l’utiliser correctement dans le futur."

La frustration de rater la première victoire de la saison était claire chez Red Bull, et ces sentiments étaient également partagés dans le clan Honda. "C’était un résultat décevant", reconnaît Tanabe. "Mais Max était capable de se battre pour la victoire lors de la première course de la saison, et je pense que c’est positif de voir une telle performance. Je pense que c’était une bonne course pour la première de l’année."

"Nous avons fait ce que nous pouvions", ajoute le Japonais. "Je pense aussi que la stratégie de l’équipe était optimale. Cependant, je crois que le manque de résultat montre que cela n’est toujours pas suffisant. Si quelqu’un me demande si je suis satisfait à 100%, je lui répondrais non."

Pourtant, Tanabe n’a aucun doute sur le fait que la rivalité entre Mercedes et Red Bull est différente cette année par rapport à 2020. "L’an dernier, nous étions capables de gagner uniquement quand tout allait bien", ajoute-t-il. "En termes de différences avec Mercedes, je pense que nous sommes dans une meilleure position cette année."

partages