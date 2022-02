LIVE - La présentation de l'Aston Martin AMR22 en direct

Charger le lecteur audio

Le moment est venu pour Aston Martin de dévoiler son nouveau bolide ! Pour la deuxième saison de l'écurie sous cette identité en Formule 1, la continuité est de mise au niveau du nom, puisque l'AMR22 succède à l'AMR21. On ne peut pas en dire autant au niveau technique, la monoplace répondant évidemment à la nouvelle réglementation, qui fait la part belle à l'effet de sol. En effet, contrairement à Haas et Red Bull précédemment, Aston Martin va présenter sa véritable voiture et non un simple modèle de démonstration.

Le vert forêt traditionnel des teams britanniques en sport auto demeure celui d'Aston Martin, même si bien d'autres équipes s'en sont détournées. La touche rose de BWT va disparaître, tandis que l'écurie a désormais deux sponsors titres qui auront une place prépondérante sur sa livrée, à savoir Cognizant, comme l'an dernier, mais aussi Aramco.

Ce sont les pilotes Sebastian Vettel et Lance Stroll qui vont lever le voile sur la nouvelle monoplace, leur duo restant inchangé par rapport à l'an passé. Ils mèneront également un shakedown ce vendredi à Silverstone.

Le programme des présentations F1