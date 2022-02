Aston Martin dévoile sa (vraie) F1 pour 2022 !

Charger le lecteur audio

Cliquez sur les flèches ci-dessus pour passer d'une image à l'autre.

Après Haas et Red Bull, c'est au tour d'Aston Martin de présenter une version 2022 de sa monoplace... mais cette fois, ce n'est pas un modèle de démonstration ! L'écurie britannique, dirigée par Lawrence Stroll et qui accueillera bientôt Mike Krack au poste de directeur, s'est préparée depuis longtemps à ce changement réglementaire, invoquant notamment cette raison pour avoir choisi de copier le design Mercedes de 2019 lors de la saison 2020. On remarque notamment les nombreuses ouïes présentes au-dessus des pontons par rapport aux show cars aperçus précédemment.

Les touches de rose de BWT, sponsor de l'écurie pendant cinq ans mais dont la présence de dernière minute l'an passé n'a pas abouti sur la poursuite d'un partenariat de long terme, ont été remplacées par du vert fluo plus traditionnel des livrées récentes d'Aston Martin en sport auto. Rappelons que le géant pétrolier saoudien Aramco, qui est lié depuis depuis 2020 à la Formule 1, est devenu cet hiver sponsor titre de l'écurie aux côtés de Cognizant, entreprise américaine de services d’informatique et de conseil, qui était déjà présente depuis l'an passé ; l'un est présent sur le capot moteur et l'aileron avant, l'autre sur les pontons et les deux ailerons.

Lire aussi : Aston Martin s'offre un deuxième sponsor titre

À nouveau motorisée par Mercedes, l'AMR22 sera pilotée pour la seconde saison consécutive par le duo composé du quadruple Champion du monde Sebastian Vettel et de Lance Stroll. Handicapés par les changements aéro qui ont semblé toucher plus vigoureusement les voitures à faible inclinaison (ou low rake) l'an passé, les deux hommes ont tous deux terminé au-delà du top 10 au championnat, respectivement 12e et 13e.

Au vu des investissements consentis par ses dirigeants, notamment dans un nouveau quartier général près de l'usine existante de Silverstone, et de l'image prestigieuse d'Aston Martin en dépit de son histoire très modeste en Formule 1, les ambitions sont forcément importantes à l'entame d'une nouvelle ère réglementaire qui pourrait rebattre les cartes au niveau de la hiérarchie.

En interne, la période est faste pour Aston Martin, puisque le groupe a vu le départ de l'historique membre de la structure de Silverstone, Otmar Szafnauer, et l'arrivée ces derniers mois de figures du paddock, à l'image de Martin Whitmarsh ou encore encore plus récemment Marco Mattiacci. Dan Fallows enfin arraché à Red Bull complétera prochainement le département technique.

L'Aston Martin AMR22 fera ses premiers tours de roue dès ce vendredi à Silverstone, avec un shakedown de 100 km avec des pneus de démonstration, comme le veut la réglementation. Sebastian Vettel et Lance Stroll seront au volant.

Le programme des présentations F1