Le logo hommage à Senna disparaît des Williams F1

Pour la première fois depuis la mort d'Ayrton Senna, une Williams F1 ne portera pas l'emblématique logo S rendant hommage au triple Champion du monde. Depuis la saison 1995, l'écurie britannique avait instauré cette tradition alors que le Brésilien s'était tué l'année précédente au volant de la FW16 à Imola, le 1er mai 1994. Pendant 27 ans, le logo a été apposé de façon immuable sur le nez de chaque monoplace conçue à Grove. Il avait été modifié temporairement en 2014, faisant apparaître le visage du pilote pour le vingtième anniversaire de sa disparition.

Ce mardi, en dévoilant sa livrée 2022, Williams a tourné la page. Ce logo ne figure pas sur la robe de la future FW44 et on ne le verra pas non plus sur la monoplace définitive. Le choix a été fait d'honorer différemment désormais la mémoire d'Ayrton Senna, et le directeur de l'écurie, Jost Capito, s'en est expliqué.

"Cette décision a été prise par le fait de vouloir aller de l'avant, de se tourner vers l'avenir", justifie-t-il. "Nous sommes dans une nouvelle ère, nous avons une nouvelle voiture. Et nous avons aussi rénové notre musée, où nous avons un endroit spécial pour honorer Ayrton. Je pense que nous devions nous tourner vers l'avenir et ne pas montrer aux pilotes le S leur rappelant ce qui s'est passé à chaque fois qu'ils montent dans la voiture. Je pense donc qu'il est maintenant temps pour l'équipe d'aller de l'avant et d'honorer Senna en lui réservant un espace dédié dans le musée."

Jost Capito a précisé que l'écurie n'avait pas échangé avec la famille Senna avant de prendre cette décision mais qu'elle avait l'intention de renforcer ses liens avec la fondation. Cette dernière a été créée en 1994 après la disparition du champion brésilien et est aujourd'hui dirigée par sa sœur Viviane pour soutenir la jeunesse de son pays.

"Nous n'avons pas consulté la famille mais nous travaillons avec la fondation et nous accentuerons nos efforts pour œuvrer sur la manière de soutenir davantage la fondation Senna", promet Jost Capito. "Je pense que plus de gens en bénéficient. Si nous pouvons aider des gens, notamment par le biais de la fondation, je pense que c'est un très bon programme. Mais ça doit encore être totalement défini."

