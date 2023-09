Marko : Gagner 100% des GP "devient un objectif" pour Red Bull

Red Bull a remporté depuis le début de la saison 2023 les 14 Grands Prix organisés jusqu'ici, et reste sur une série record de 15 succès de rang ainsi que sur 24 victoires lors des 25 dernières épreuves. Il reste désormais huit manches au calendrier et la perspective de voir une écurie atteindre, pour la première fois de l'Histoire, 100% de victoires lors d'une saison de F1 est dans tous les esprits.

Outre ces chiffres, la manière est jusqu'à présent quasiment impeccable dans le clan de la marque autrichienne et de Max Verstappen, ce qui laisse penser que si le sort ne vient pas s'en mêler, aucune structure ne sera capable de l'emporter à la régulière. Et du côté de l'équipe de Milton Keynes, on commence aussi à se prendre au jeu.

"Avant tout, notre objectif est de remporter le Championnat du monde", a déclaré Marko à Motorsport.com. "Mais disons que si nous gagnons à Singapour, nous aurons des chances de remporter toutes les courses. Bien sûr, ça devient un objectif maintenant."

"Au début de la saison, il n'était pas réaliste de [penser] gagner toutes les courses, cela ne s'est jamais produit auparavant. McLaren a été stoppé ici [à Monza en 1988], et la presse a construit une histoire selon laquelle la malédiction nous frapperait également, mais nous ne nous sommes pas laissés frapper."

Red Bull a effacé la menace Ferrari à Monza.

Malgré une opposition marquée des Ferrari à Monza, les Red Bull n'ont pas trébuché, signant même sur les terres de la Scuderia un nouveau doublé. Singapour est un circuit bien différent, avec son tracé typiquement urbain et sinueux, son revêtement bosselé et une épreuve globalement toujours difficile physiquement et mentalement, où les erreurs sont légion.

"Comme à chaque course, nous avons eu une voiture compétitive partout, alors pourquoi ce ne serait pas le cas à Singapour ?", a ajouté Marko. "Mais je dois dire que Ferrari, et en particulier [Charles] Leclerc, sont des spécialistes là-bas. S'ils sont plus rapides en qualifications, cela pourrait devenir un problème pour nous car les dépassements sont très difficiles à Singapour. Mais je reste optimiste et je pense que le package que nous amènerons à Singapour est assez bon pour l'emporter."

Interrogé sur ce qui pourrait coûter la victoire à Red Bull d'ici la fin de saison, Christian Horner a déclaré : "Il y a tellement d'éléments, que ce soit la fiabilité, la chance, la stratégie, un arrêt au stand ou le rythme. La météo [aussi], il y a tellement d'éléments."

"Il faut rester au top, et je pense que c'est ce qui est, pour moi, la réussite la plus remarquable de cette année jusqu'à présent, c'est que nous n'avons pas lâché le morceau. Nous avons réussi à maintenir un niveau opérationnel incroyablement élevé, et c'est quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant."

Le directeur de la structure autrichienne reconnaît que la perspective d'écrire un peu plus l'histoire avec 100% de succès peut contribuer à motiver encore plus l'écurie : "Je pense que pour l'ensemble de l'équipe, avec tout ce que nous faisons en ce moment, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Ce n'est pas souvent que l'on a l'occasion de faire ça."

Avec Ronald Vording et Filip Cleeren