Mattia Binotto souffrant et absent pour le GP d'Abu Dhabi

Pour la troisième fois en cette fin de saison, Mattia Binotto ne sera pas présent sur un Grand Prix ce week-end. Le directeur de la Scuderia Ferrari ne pourra pas tenir son rôle à Abu Dhabi en raison de son état de santé, qui l'a contraint à quitter le circuit de Yas Marina pour rentrer en Italie. Contrairement à ses deux absences précédentes, celle-ci n'était pas programmée.

Afin de préparer la saison prochaine, Mattia Binotto ne s'était pas rendu sur les Grands Prix de Turquie ainsi que sur le Grand Prix de Bahreïn. Il avait en revanche rejoint Sakhir pour la deuxième course disputée sur ce circuit, la semaine dernière. Il était toujours sur place lorsqu'il ne s'est pas senti bien et a donc pris la décision de rentrer chez lui plutôt que d'accompagner son écurie sur l'ultime rendez-vous de la saison 2020.

D'après des sources internes à l'équipe, Mattia Binotto n'a subi aucun test positif au COVID-19 et cette possibilité serait pour le moment écartée. Par ailleurs, son état de santé ne serait pas préoccupant mais quelques jours de repos auraient été préconisés. Il devrait toutefois être en liaison directe avec l'écurie depuis son domicile.

Comme lorsqu'il était absent à Istanbul et Sakhir, il sera remplacé à la tête de l'écurie et tout au long du week-end par le directeur sportif Laurent Mekies. Son absence se prolongera également pour les essais de fin de saison prévu sur le circuit d'Abu Dhabi, mardi prochain, en raison des règles très strictes et de la "biosphère" instaurée autour de Yas Marina pour permettre à la Formule 1 d'évoluer malgré les restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Avec Matteo Nugnes