McLaren est l'équipe avec le plus d'évolutions en France

McLaren est arrivé au Castellet avec des pontons et un plancher modifiés sur sa MCL36, dotée d'un nouveau package dans l'espoir de gagner en performance. L'écurie de Woking est à la lutte avec Alpine pour la quatrième place du championnat constructeurs, où les deux structures sont à égalité de points avant le Grand Prix de France. Ce week-end, elle est celle qui lance le plus d'évolutions sur sa voiture au sein du plateau.

Pour développer sa monoplace, McLaren a choisi d'introduire un premier package majeur lors du Grand Prix d'Espagne, en mai dernier, et s'est depuis contenté d'apporter uniquement des ajustements mineurs. Le rendez-vous du circuit Paul Ricard marque la deuxième étape importante en matière d'évolution de la MCL36, qui dispose de nombreuses nouveautés à plusieurs niveaux.

La nouvelle forme des pontons s'accompagne d'une nouvelle position du montant de rétroviseur. McLaren évoque "un package plus complet qui vise à améliorer la charge globale sur les deux essieux, en lien avec le plancher". Ce dernier évolue donc aussi, tout comme le diffuseur. La géométrie des bords du plancher a été revue avec le même objectif d'obtenir plus d'appui, notamment en "redistribuant l'aspiration locale autour du plancher".

Parmi les évolutions on trouve également une nouvelle ailette au niveau des écopes de freins arrière afin de faciliter le refroidissement. De nouveaux conduits de freins sont également installés pour s'adapter aux spécificités du circuit, notamment en raison des températures élevées attendues ce week-end. D'ailleurs, des possibilités supplémentaires de refroidissement sont apparues au niveau des pontons et du capot moteur.

Enfin, des changements ont été apportés au niveau de la plaque d'extrémité de l'aileron arrière, afin "d'éviter un problème de fiabilité" qui pourrait découler d'une usure des pièces au fil des courses.

"Beaucoup d'autres équipes ont apporté des évolutions lors des derniers Grands Prix, et on a réussi à rester dans la lutte et à obtenir les points dont nous avions besoin", rappelle Lando Norris, qui a inscrit 64 des 81 points de McLaren au championnat. "On a donc fait du bon boulot. Je suis satisfait et on va essayer de continuer comme ça."