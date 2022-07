Hamilton : 2022, "une leçon très précieuse" pour Mercedes

Charger le lecteur audio

Jusqu'à présent, la saison 2022 n'est pas à la hauteur des attentes de l'écurie octuple Championne du monde en titre qu'est Mercedes, sans la moindre victoire malgré sept podiums. En cause, la nouvelle réglementation technique faisant la part belle à l'effet de sol, ainsi que le marsouinage chronique dont ont souffert les Flèches d'Argent pendant de longs mois.

Pour un Lewis Hamilton auteur de 81 victoires en Grand Prix lors des huit saisons précédentes, la chute était forcément rude, mais il affirme que l'insuccès actuel ne le "décontenance pas" et qu'il préfère penser à l'aventure Mercedes dans sa globalité, en considérant la situation actuelle comme une manière de se renforcer.

"Au début, nous n'étions pas là où nous voulions être", commente l'Anglais. "Nous avons fait des progrès, nous avons commencé à trouver un peu de constance. Pas une seule personne dans notre équipe n'a abandonné et nous avons continué à travailler dur, alors je suis vraiment fier des progrès et de l'expérience que nous avons vécus."

"Quand on aborde une saison, ce n'est pas forcément cela que l'on demanderait. Mais nous en avons en réalité tiré une leçon et une expérience très précieuses. Je pense que nous avons affûté nos outils dans de nombreux autres domaines, et quand nous reviendrons là où je crois que nous méritons d'être, je pense que nous l'apprécierons encore plus."

Sur une piste du Castellet où il s'est imposé à deux reprises depuis la pole position avant de se classer deuxième l'an passé, Hamilton a en tout cas bon espoir de signer un nouveau bon résultat, lui qui reste par ailleurs sur trois podiums consécutifs en Formule 1.

"Chaque week-end, nous espérons progresser, évidemment. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre ce week-end. Nous apportons constamment des modifications à la voiture, aux surfaces aéro et aux choses comme ça, alors j'espère que ce week-end nous allons découvrir quelque chose qui nous aidera à avancer encore un petit peu. Cette course est bonne pour nous en général, alors j'espère qu'il en sera de même ce week-end", conclut le pilote Mercedes.

Lire aussi : Hamilton nomme Alonso comme son plus grand rival en F1