McLaren ne pense pas rejoindre les top teams en 2020

McLaren reste sur sa meilleure campagne en Formule 1 depuis 2014, ayant pris la quatrième place du championnat des constructeurs 2019 avec 145 points au compteur grâce aux performances de la MCL34 et des nouveaux pilotes Carlos Sainz et Lando Norris, contrastant grandement avec les 62 unités engrangées l'année précédente pour la première saison du partenariat moteur avec Renault.

Lire aussi : La date de la présentation McLaren est connue

Zak Brown avait déclaré à l'Autosport International Show l'an dernier que McLaren s'attendait à une "bonne" voiture 2019 et, de nouveau présent à ce salon il y a quelques jours, il a fait part de son optimisme quant à la monoplace 2020, optimisme nuancé cependant en ce qui concerne l'objectif à long terme de retrouver les sommets.

"Il nous faut continuer à avancer", a insisté Brown. "Nous avons clairement fait un immense pas en avant de 2018 à 2019, mais nous étions si mauvais en 2018 qu'il était dur de ne pas faire un grand pas en avant en 2019. Je ne m'attends donc pas à un scénario similaire de 2019 à 2020. La réglementation est très, très similaire, donc je doute que la grille ait l'air très différente. Il y aura probablement de petites surprises çà et là."

"Espérons que Williams se renforcera un peu, il n'y a pas de plaisir à les voir connaître l'année qu'ils viennent de vivre. Espérons qu'ils vont reprendre un peu de rythme. Quant à nous, nous restons une jeune équipe. [Le directeur technique] James Key n'a pas développé la voiture de l'an dernier, mais celle de cette année, si. Nous allons voir ce que cela donne. [Le directeur d'équipe] Andreas Seidl ne nous a rejoints qu'en milieu d'année."

"Vraiment, ce qu'il nous faut faire, c'est nous ordonner, nous préparer pour les courses, bien commencer la saison. La voiture 2021 est déjà en soufflerie, nous sommes très optimistes pour celle de 2020. Il nous faut rester humble et savoir que cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Nous allons connaître d'excellents week-ends et nous allons connaître de mauvais week-ends. Espérons juste que nous allons continuer à avancer."

Brown salue par ailleurs la belle entente entre ses deux pilotes Carlos Sainz et Lando Norris, qui ont développé une certaine complicité et vont rester associés pour 2020.

"Ils ne se connaissaient pas avant, et quand nous les avons fait se rencontrer pour la première fois, comme l'a dit Carlos, je crois, dans l'une de ses interviews, Lando était un peu timide, mais ils s'entendent vraiment bien quand ils sont ensemble en piste. Je ne suis pas nerveux, contrairement peut-être au duo Haas. Ils ont un vrai respect, mais ils se battent sans merci en course. Et ils travaillent très bien avec nous et avec les sponsors, sans oublier que tous les fans les apprécient vraiment. C'est génial dans cette nouvelle ère de la Formule 1 de montrer ce qui s'y passe de manière plus naturelle", conclut Brown.