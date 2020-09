L'écurie Mercedes a dépensé plus que jamais en 2019

Les comptes publiés par Mercedes permettent de mesurer à quel point l'écurie va devoir revoir son budget en profondeur pour 2021, date à laquelle le plafond budgétaire de 145 millions de dollars par an (soit environ 122 M€) entrera en vigueur. Certes, plusieurs aspects seront exclus des restrictions, comme les salaires des pilotes et des plus hauts dirigeants ainsi que les dépenses marketing, mais le chemin à parcourir demeure important.

En 2019, l'écurie Mercedes a dépensé 374 millions d'euros, ce chiffre ne concernant que l'équipe de Brackley et non la partie moteur qui évolue indépendamment à Brixworth sous l'entité Mercedes AMG HPP. Sur cet exercice, l'équipe a également enregistré 408 millions d'euros de revenus, du jamais vu puisque ce chiffre est en hausse par rapport à 2017 (379 M€) et 2018 (380 M€). Cela s'explique principalement par les primes de résultat reçues de la F1 et par le sponsoring.

Les comptes révèlent que l'écurie se rapproche un peu plus encore de l'autonomie, puisque la maison mère Mercedes-Benz n'a versé que 34 millions d'euros au titre d'une contribution marketing. La structure de Brackley a également été en mesure de payer elle-même la fourniture des moteurs par Mercedes AMG HPP. Si les revenus de Mercedes F1 ont augmenté, ses dépenses aussi puisqu'elles ont donc atteint 374 M€ contre 348 en 2017 et 350 en 2018.

L'augmentation des revenus et des dépenses est en partie liée au projet de collaboration entre Mercedes et Ineos, qui a permis de faire rentrer de l'argent mais a aussi entraîné une hausse de personnel pour procéder à davantage de recherche & développement en vue de la nouvelle réglementation technique, et avant l'arrivée du plafond budgétaire. Le nombre d'employés chez Mercedes était de 1016 en 2019 – contre 912 en 2017 et 968 en 2018 – pour une masse salariale de 107 millions d'euros.

"L'équipe vise les deux titres mondiaux pour la septième saison consécutive, tout en se préparant à être la plus compétitive possible sous l'égide de la nouvelle réglementation financière qui sera introduite en 2021", souligne Toto Wolff, directeur de la branche sportive de Mercedes. "Les dirigeants sont fiers et enthousiastes à l'idée de courir en 2020 et sont investis pour faire perdurer cet impressionnant bilan qui dure depuis 2014. L'équipe peut s'adapter sportivement et commercialement aux changements dans son environnement opérationnel et elle continuera à investir dans ses capacités et sa culture pour assurer un succès à moyen et long terme, à la fois sur la piste et en dehors."