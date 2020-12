Mercedes : Un duo Hamilton-Russell pourrait créer "la tourmente"

George Russell a marqué les esprits dimanche à Sakhir, pour sa première au volant d'une Mercedes en remplacement de Lewis Hamilton. Le Britannique est passé tout près de sa première victoire en Grand Prix, qui ne lui a échappé qu'à cause d'une erreur aux stands de Mercedes puis d'une crevaison. Deuxième des qualifications à quelques millièmes de Valtteri Bottas, il a pris la tête de la course dès le premier virage et a dominé l'épreuve pendant un long moment. Lorsqu'il s'est retrouvé cinquième après l'incident des stands, il a rapidement doublé le Finlandais puis semblait en mesure de remonter jusqu'au premier rang. Il a finalement terminé neuvième après sa crevaison, inscrivant tout de même ses premiers points en Formule 1, dont celui du meilleur tour en course.

Dès le début du week-end, Toto Wolff a insisté sur le fait que le Grand Prix de Sakhir ne serait pas perçu en interne comme un duel direct entre Bottas et Russell pour un baquet dans l'écurie en 2022. C'était toutefois avant la prestation impressionnante de Russell durant la course, qui a inévitablement remis la question sur le tapis. Le directeur de Mercedes a rappelé fermement qu'il n'était pas question de voir Russell prendre la place de Bottas en 2021, tout en spéculant sur ce que pourrait donner une paire formée avec Hamilton dans un futur un peu plus lointain...

"Il est pilote Williams, il a signé chez Williams et notre line-up est constitué de Valtteri et Lewis", a rappelé Wolff, bien que la prolongation de contrat du septuple Champion du monde ne soit toujours pas formalisée. "Je ne vois donc pas cela comme une situation réaliste pour le moment. Mais je peux comprendre le fait que ce serait une situation intéressante de les avoir tous les deux dans l'équipe, et ce serait peut-être un peu la tourmente pour nous tous. Peut-être que ça arrivera à l'avenir."

Wolff est catégorique sur la situation présente, et assure n'avoir absolument aucune idée de ce qui pourrait se passer dans un an, lorsque l'accord entre Mercedes, Williams et Russell prendra fin au terme de sa troisième année. "George a toujours été un pilote Mercedes, et il est actuellement pilote Williams. Je crois qu'ils peuvent être fiers de ce qu'il a fait aujourd'hui", expliquait Wolff dimanche soir. "Ils sauront que ses chronos dans une Williams sont probablement la référence. Maintenant, il faut voir ce que l'avenir nous réserve. Franchement, je n'ai pas encore décidé ce que cela signifie pour nous."

Malgré une victoire perdue en raison de la cacophonie dans les stands, Wolff refuse de percevoir la journée de dimanche comme "un jour triste", au contraire. "C'est une journée où l'équipe a appris, et lorsque nous sommes en lutte pour le titre, je n'aimerais pas connaître une défaillance radio. Et nous avons aussi appris que George Russell était quelqu'un sur qui compter pour l'avenir. Il a tout le potentiel et tous les ingrédients dont a besoin une star, une future star. À cet égard, je suis triste du résultat qu'il aurait pu décrocher pour son premier Grand Prix avec Mercedes, mais d'un autre côté, je suis heureux de sa performance."