Quelles évolutions pour Mercedes F1 à Imola ?

La section de la pointe de l'aileron arrière de la W15 a été entièrement revue dans le cadre de l'évolution apportée par Mercedes à Imola. L'équipe a opté, en 2024, pour une disposition semi-détachée. D'après ce qui a été révélé ce vendredi, elle a toutefois poussé sa variante dans une nouvelle direction.

La pointe est toujours installée sur la plaque d'extrémité de l'aileron arrière, un petit support l'élevant au-dessus de l'élément inférieur. Cependant, la section s'étend maintenant beaucoup plus bas au-dessus de la jonction entre la plaque d'extrémité et le plan principal.

Ces changements ont été effectués en conjonction avec des modifications de la découpe de la plaque d'extrémité arrière, une partie beaucoup plus importante ayant été retirée du quart supérieur arrière de cette pièce pour réduire la traînée générée à l'extrémité de l'aileron. Cela a également permis aux designers d'aplatir la partie arrière de l'extrémité.

Le nouveau design devrait permettre de créer un élément plus large qui travaille plus efficacement avec le flap supérieur pour générer plus d'appui sur toute l'envergure de l'aileron, ce qui pourrait contribuer à améliorer les performances lorsque le DRS est activé.

Arrière de la Mercedes F1 W15 à Imola. Photo de: Giorgio Piola

La W15 dispose également d'un nouveau beam wing ce week-end, l'équipe souhaitant que cet aileron inférieur et que le nouvel aileron arrière fonctionnent de manière plus harmonieuse.

Mercedes a opté pour une configuration biplan, avec un élément bas plus traditionnel associé à un élément supérieur qui est déformé sur toute son envergure pour permettre de générer de l'appui dans sa section centrale. Cependant, l'équipe a également pris soin de veiller à la manière dont il est déchargé, en s'assurant qu'il rencontre la plaque d'extrémité.

Mercedes a aussi apporté des modifications à la partie avant de son plancher, qui fonctionneront de concert avec celles de l'ailette de bord à Miami. Le bord d'attaque du plancher, le volume des entrées de tunnel ainsi que la forme et la position des cloisons ont tous été modifiés pour améliorer le flux qui les traverse et permettre au plancher et au diffuseur de travailler plus efficacement en fonction des différentes hauteurs de caisse.