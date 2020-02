Mercedes présente sa W11 pour la saison 2020 de F1

Avant même d'entamer la dernière saison de la réglementation actuelle, Mercedes est entré dans l'Histoire par la grande porte en remportant consécutivement six titres constructeurs et en y ajoutant six titres pilotes, eux aussi consécutifs, faisant mieux que la redoutable Scuderia Ferrari du début des années 2000. Stabilité réglementaire oblige, la firme de Brackley et de Brixworth visera indubitablement la passe de sept, face à une concurrence qui s'est progressivement renforcée au fil de la saison 2019, et elle s'est armée pour cela de sa toute nouvelle création, la W11.

Aux mains de Lewis Hamilton, sextuple Champion du monde de F1, et de Valtteri Bottas, cette monoplace aura donc la lourde tâche de succéder à une lignée de championnes qui ont accumulé de 2014 à 2019 un impressionnant total de 88 victoires et 94 pole positions.

Après une présentation de la livrée en début de semaine au Royal Automobile Club, où c'est bien le partenariat avec l'entreprise Ineos qui a principalement été mis en avant, grâce à l'arrivée d'un soupçon de rouge sur une robe argentée, noire et turquoise globalement proche de la saison passée, c'est comme depuis plusieurs saisons à Silverstone, dans le cadre de son shakedown, que les premières images de cette nouvelle voiture sont dévoilées. Des photos de la Formule 1 en piste seront distillées au fil de la journée.

La Mercedes W11 a été conçue sous la direction technique de James Allison, comme les W09 et W10 avant elle. Elle est la 11e création de la marque à l'étoile depuis son retour en tant qu'écurie d'usine, en 2010, après 55 ans d'absence.

