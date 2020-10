Mercedes va rouler sans le DAS à Portimão

Le système DAS (Dual Axis Steering), apparu pour la première fois lors des essais hivernaux, modifie le pincement des roues avant lorsque le pilote pousse ou tire sur le volant. Il n'est pas utilisé à chaque tour, mais il a été d'une aide précieuse pour Mercedes cette saison dans certaines circonstances, puisqu'il permet de faciliter la mise en température des gommes, notamment à la fin d'une neutralisation de course par la voiture de sécurité.

Mercedes est la seule écurie du plateau à l'utiliser et, afin d'empêcher une éventuelle course au développement trop coûteuse, la FIA a déjà décidé de le bannir à partir de l'an prochain. Cette interdiction contraindra Mercedes à modifier son système de direction pour 2021, et il semble que le constructeur allemand procède déjà à du travail de compréhension autour des changements en question.

Comme le montre notre photo exclusive ci-dessus, l'assemblage de la direction réalisé à Portimão avant ce week-end reprend une solution passive qu'utilisait Mercedes en 2019. L'écurie a ainsi temporairement laissé de côté le DAS.

D'après les informations de Motorsport.com, les deux Mercedes rouleront sans le DAS lors des essais libres de ce vendredi. Ce test vise à aider à la fois l'équipe et les pilotes à comprendre les implications liées à l'interdiction du système. En prenant le temps d'évaluer dès maintenant l'incidence des modifications futures, l'équipe s'offre une capacité de réaction si jamais un comportement inattendu se présente.

La direction de la Mercedes W11 avec le système DAS.

Jeudi à Portimão, Lewis Hamilton a souligné l'énorme travail consenti par Mercedes pour introduire le DAS en F1, assurant par ailleurs que l'écurie trouverait d'autres solutions ingénieuses à l'avenir.

"Beaucoup de directions données par Valtteri [Bottas] et moi-même pour développer la voiture ces deux dernières années se sont concrétisées, et il y a des choses que l'équipe a imaginées, des concepts incroyables comme le DAS", a rappelé le Britannique. "Il ne sera plus là l'an prochain, pas de problème, nous trouverons autre chose. Un autre de nos génies trouvera un excellent moyen de faire progresser notre équipe."

Un élément remplacé sur les moteurs

Avant le Grand Prix du Portugal, Mercedes a également remplacé les composants électroniques sur les deux unités de puissance, en raison de la défaillance qui a contraint Bottas à l'abandon au Nürburgring. S'agissant du deuxième élément de la saison, le quota demeure respecté et aucune pénalité n'est engendrée.

"La défaillance de Valtteri en Allemagne se situait au niveau d'un composant électrique défaillant de l'unité de contrôle électronique", a précisé l'écurie de Brackley. "Lewis et lui auront un nouveau module ce week-end, et nous avons également procédé à des changements de calibration afin d'éviter que cela ne se répète."