Mercedes souhaite offrir à Grosjean un test d'adieux

Après son terrible accident lors du GP de Bahreïn, Romain Grosjean est en pleine convalescence et une course contre la montre s'engage pour qu'il puisse prendre part à l'ultime épreuve de la saison, sans doute la dernière de sa carrière, à Abu Dhabi. Mais s'il ne peut pas rouler à Yas Marina, il a déjà expliqué qu'il souhaitait pouvoir réaliser un test privé au volant d'une F1 pour boucler la boucler et ne pas garder comme dernière sortie celle de son crash.

"Je ne prendrai pas le risque de perdre la mobilité de mon index gauche et de mon pouce gauche pour le reste de ma vie, juste pour aller à Abu Dhabi", a-t-il déclaré cette semaine. "L'histoire serait belle de pouvoir aller à Abu Dhabi. Si je ne le fais pas, j'appellerai chaque équipe de F1 pour voir si quelqu'un serait prêt à me proposer un test privé en janvier, pour remonter dans la voiture et avoir 10-15 tours pour moi."

Saisissant la balle au bond, Mercedes est la première écurie qui a confirmé vouloir arranger un test privé pour Grosjean. Interrogé par Motorsport.com sur cette possibilité, Toto Wolff, le directeur de la structure, a déclaré : "Si on nous permet de le faire, et que personne d'autre dans l'univers des écuries dans lesquelles il a roulé ne lui offre une telle opportunité, nous le ferons."

Tout test privé réalisé pour Grosjean devrait théoriquement se tenir dans une voiture vielle de deux ans, ce qui voudrait dire, si l'essai est organisé et en 2021, que le Français pourrait avoir la possibilité de monter dans le cockpit de la Mercedes W10, championne en 2019.

L'équipe actuelle du pilote #8, Haas, n'a pas encore indiqué si elle avait l'intention d'organiser un test, alors que l'équipe Lotus, basée à Enstone et dans laquelle il a couru entre 2012 et 2015, court désormais sous le nom de Renault, pour qui il a roulé en 2009 pour ses débuts.

Grosjean a été présent dans le paddock F1 ces derniers jours et a reçu un accueil chaleureux de la part de l'ensemble de ses membres.

Avec Luke Smith et Christian Nimmervoll

Voir aussi :