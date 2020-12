Russell affamé : "Dégoûté de rater la pole pour 20 millièmes !"

L'habituel pilote Williams, remplaçant au pied-levé de Lewis Hamilton ce week-end chez Mercedes, s'est offert le luxe de terminer les deux premières séances d'Essais Libres de vendredi aux commandes, avant de rencontrer des doutes dans la préparation de ses qualifications ce samedi matin en EL3 et de finalement achever la journée avec une seconde position sur la grille de départ, où chacun attend systématiquement la seconde Mercedes.

Là où l'on n'attendait pas forcément Russell, c'est finalement à 0''026 de l'auto du poleman, Valtteri Bottas, au terme de la Q3. Auteur d'une très belle séance de qualifications, c'est bien en poussant Bottas dans ses retranchements que le remplaçant de Hamilton a livré une performance propre, ce qui était loin d'être gagné, particulièrement après les EL3.

"Cela a été incroyablement intense : tant de choses à apprendre, s'habituer à la voiture, au siège, à tout. C'est tellement différent", souriait Russell juste après les qualifications. "Au début, je me sentais vraiment étranger. Pour être honnête, c'est une façon de piloter vraiment différente. J'essaie de désapprendre ce que j'ai appris chez Williams, et de réapprendre à piloter cette voiture rapidement. J'ai essayé beaucoup de choses au cours des EL3 et ça ne s'est pas bien passé. Donc pour être honnête, j'aurais été content qu'en passant en Q3 après ces derniers essais. Mais je n'étais pas vraiment satisfait."

"Nous avons réussi à tout mettre en place dans le dernier tour. Je suis bien entendu dégoûté de rater la pole de 20 millièmes, mais si vous me disiez la semaine dernière que je me qualifierais P2 sur la grille la semaine suivante, je pense que je ne vous aurais pas cru !"

Modeste mais lucide

C'est en flattant Bottas que Russell met en lumière sa propre performance du jour, rappelant que le Finlandais est loin d'être ridicule face à celui qui compte le record absolu de pole positions dans l'Histoire de la F1 en temps normal. Une manière élégante de rappeler que sa propre performance du jour mérite ainsi un petit coup d'œil !

"Je pense que Valtteri a énormément poussé Lewis en qualifications au fil des ans. Je pense que statistiquement, il n'y a eu qu'un dixième entre eux. Et nous savons tous à quel point Lewis est génial, donc être juste derrière Valtteri, en arrivant à la dernière minute avec deux jours de préparation… je suis content ! Voyons ce que nous pouvons faire demain."

Russell est plutôt habitué à prendre des départs depuis le fond de la grille, tout du moins en F1. Dimanche, le jeune pilote disposera d'espace devant lui pour s'élancer et son double challenge consistera à tenter de s'emparer des commandes de la course, sans commettre d'erreur dommageable face à l'auto contre laquelle il se bat : celle de son équipier.

"Bien évidemment, je n'ai personne devant moi demain, ce qui est quelque chose que je n'avais plus expérimenté depuis longtemps", s'esclaffe-t-il. "Ce sera vraiment délicat. Les qualifications sont [l'exercice dans lequel] je me sens le plus à l'aise, car on met juste tout dehors et on y va avec ce que l'on a. Demain, il faudra un peu plus de contrôle, de finesse, et je n'ai pas encore eu cette expérience donc je donnerai tout et verrai ce dont je suis capable."