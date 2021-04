Mercedes lorgne sur la réalité augmentée

En 2021, l'équipe septuple Championne du monde en titre compte sur le soutien d'un nouveau sponsor : TeamViewer. Ce logiciel de téléassistance, fournissant à ses nombreux partenaires l'aide de la réalité augmentée, est devenu le troisième sponsor le plus important de Mercedes. Et la marque à l'étoile y voit une superbe opportunité d'explorer les possibilités offertes par cette technologie dans le cadre de la Formule 1.

D'après Mercedes, la réalité augmentée peut contribuer à la résolution rapide de problèmes en Grand Prix et à la réduction des dépenses dans l'ère du plafonnement des budgets en évitant de déplacer une grande partie du personnel sur les circuits. Pour ce faire, la réalité augmentée permet d'établir un contact en direct entre le personnel dépêché sur le circuit et les membres restés à l'usine, un lien vital lors des week-ends de Grand Prix.

Interrogé par Motorsport.com sur les avantages de cette technologie, Toto Wolff, directeur de Mercedes, a expliqué : "La Formule 1 est un sport qui voyage dans le monde entier. Nous avons une pièce dédiée à la course, où environ 30 personnes surveillent la voiture, travaillent sur le simulateur et la soufflerie pour améliorer les performances sur la piste. Et avec la même intensité, nous devons également inspecter des pièces sophistiquées, comme les composants hydrauliques de l'unité de puissance et les boîtes de vitesses", explique l'Autrichien.

"Grâce aux possibilités de réalité augmentée offertes par TeamViewer, un accès à distance depuis l'usine nous donnera un avantage", poursuit Wolff. "Les avantages incluent également le travail à distance, que nous avons tous connu au cours des derniers mois et qui nous aidera à réduire notre empreinte carbone. Nous pourrons emmener moins de personnes sur le circuit car l'accès à distance nous permettra d'avoir exactement la même force de travail, même si certains de nos ingénieurs se trouvent à l'usine."

Oliver Steil, président-directeur général de TeamViewer, explique que l'utilisation de la réalité augmentée a été d'une grande aide dans d'autres secteurs d'activité et assure que cette technologie pourrait offrir de grandes opportunités en Formule 1.

"Dans la construction, la logistique, la réparation, l'inspection et les tests de santé, nous avons des situations où les employés doivent porter des lunettes et ils reçoivent des instructions étape par étape sur ces lunettes", relate Steil. "Lorsque vous avez une inspection très, très complexe d'un moteur d'avion, par exemple, vous pouvez appeler un ingénieur qualifié travaillant depuis un autre lieu. Et ensemble, le problème pourra être résolu."

"Cette technologie prend de l'ampleur dans tous les secteurs, soit pour aider les personnes à accomplir des tâches plus complexes, soit pour améliorer les compétences de la main-d'œuvre existante. C'est ce que nous proposons à de nombreux clients dans le monde, principalement des grandes entreprises. Je pense qu'au fil des années, il sera certainement possible de s'en servir dans le cadre du sport également."

partages