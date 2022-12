Le moteur Ferrari 2023 "c'est de la bombe", a dit Binotto à Steiner

Charger le lecteur audio

"Côté unité de puissance, nous avons fixé des objectifs chiffrés très élevés. Et ce que je nous ai vus parvenir à développer la saison dernière pour 2022 au niveau de l'unité de puissance, je n'ai jamais vu ça en plus de 25 ans à Maranello." Les commentaires faits cet été par Mattia Binotto, désormais ancien directeur de la Scuderia Ferrari, sont de bon augure quant à la suite des événements à Maranello, c'est le moins que l'on puisse dire.

Avec la nouvelle réglementation technique de 2022, les bolides rouges ont fait un bond en avant dans la hiérarchie, jouant un temps le titre avant que Max Verstappen et Red Bull n'écrasent tout sur leur passage. Il semble que cette progression soit due en partie à l'unité de puissance, alors que les motoristes donnaient la priorité à la performance avant le gel des moteurs de 2022 à 2025.

Ferrari a un temps dû diminuer la puissance de son groupe propulseur pour éviter les problèmes techniques mais a pu renouer avec la performance attendue à Abu Dhabi, et s'attend manifestement à de nouveaux gains pour 2023 malgré cette réglementation qui n'autorise les évolutions que pour des raisons de fiabilité, de sécurité ou de réduction des coûts.

Kevin Magnussen (Haas) et Carlos Sainz (Ferrari) à Monza

"Jeudi, j'ai rencontré Mattia Binotto et il m'a dit que le moteur de la saison prochaine, c'est de la bombe", a déclaré Günther Steiner, directeur de l'écurie Haas motorisée par Ferrari, à l'occasion de la cérémonie où son pilote Kevin Magnussen a remporté le trophée Lorenzo Bandini. "En Émilie-Romagne, il y a beaucoup de soutien pour Ferrari. Et si [le moteur] est compétitif, ce sera positif pour nous aussi."

Steiner est encouragé par les progrès réalisés par Haas F1 Team en 2022, avec la huitième place du championnat des constructeurs et une pole position surprise pour Kevin Magnussen à Interlagos. Avec l'apport du fournisseur Dallara et du directeur technique Simone Resta, l'Italien espère encore mieux l'an prochain.

"Nous avons connu deux années difficiles avec la pandémie", a-il ajouté. "La saison qui vient de se terminer s'est bien passée, mais elle aurait quand même pu être meilleure. Nous la considérons comme une année de croissance : Magnussen nous a donné une pole position qui n'était pas prévue, et en 2023, nous voulons progresser davantage. L'objectif est de faire un autre pas en avant au championnat, de toujours se battre pour les points et, un jour, de monter sur le podium." Un podium qui échappe encore et toujours à Haas, après 144 Grands Prix dans l'élite.

Avec Franco Nugnes et Jonathan Noble