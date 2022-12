Leclerc : Ferrari ne peut pas ignorer ce qui n'a pas marché en 2022

Charger le lecteur audio

Après avoir remporté deux des trois premiers Grands Prix de la saison 2022, Charles Leclerc a progressivement perdu toute chance de titre alors que Red Bull et Max Verstappen gagnaient en compétitivité et que Ferrari subissait une série de déconvenues stratégiques, de fiabilité et d'erreurs de pilotage. Ce mardi, la Scuderia a d'ailleurs annoncé que Mattia Binotto avait démissionné de son poste de directeur.

Pour le Monégasque, il y a cependant beaucoup à retirer de cette première saison de lutte pour le titre depuis 2018 pour la structure italienne : "Évidemment, si je prends du recul, compte tenu du chemin parcouru par rapport à l'année dernière, c'est un incroyable pas en avant", a-t-il déclaré avant la nouvelle du départ de Binotto. "Mais bien entendu, je ne peux pas ignorer notre milieu de saison qui a été super frustrant."

"Nous sommes passés de la tête du championnat avec pas mal de points [d'avance] à un retard de pas mal de points. Et cette partie de la saison a été très frustrante. Donc, dans l'ensemble, nous devons juste tenir compte de toutes les erreurs que nous avons faites cette année et essayer de nous améliorer pour l'année prochaine."

"Je pense que nous avons vraiment fait quelques progrès en termes de stratégie et dans la prise de décisions récemment, lors des dernières courses. Malheureusement, il a été un peu plus difficile de le montrer parce que le rythme n'était pas aussi bon qu'en début de saison. Mais je suis convaincu qu'en termes de rythme, nous parviendrons à rattraper Red Bull l'année prochaine."

Évoquant à nouveau les principales faiblesses de l'écurie de Maranello, Leclerc d'ajouter : "Il est difficile de les classer mais la fiabilité a été un problème à un moment de la saison, dont nous avons payé le prix plus tard avec des pénalités et d'autres choses."

Charles Leclerc après son accident du GP de France.

"Pour la stratégie, je pense que nous avons fait trop d'erreurs à un moment de la saison, et dans la gestion des pneus, nous n'avons pas été assez constants à 100%. Abu Dhabi a été une bonne course mais nous avons aussi parfois connu de très mauvaises épreuves et nous ne semblons pas encore avoir compris comment arriver tout le temps à une bonne gestion des pneus. Ce sont les trois aspects clés sur lesquels nous nous concentrons en ce moment."

"J'ai l'impression que la stratégie a vraiment progressé au cours des dernières courses, comme je l'ai déjà dit. C'est difficile à montrer parce que nous n'avons pas le rythme que nous avions en début d'année, mais la façon dont nous communiquons, la façon dont nous prenons les décisions est meilleure. Bien sûr, il y a eu quelques erreurs, mais je pense que nous avons pris de meilleures décisions le jour de la course. Les pneus, la stratégie et évidemment la fiabilité que nous ne pouvons pas oublier sont les trois choses sur lesquelles nous allons nous concentrer."

Le vice-Champion du monde ne s'exonère toutefois pas de ses propres erreurs, la plus coûteuse d'entre elles ayant été sa sortie de piste au Paul Ricard. "J'aurais pu moins attaquer à certaines occasions, comme en France", a-t-il admis. "Mais je pense que lors de mes premières années, il y avait toujours un domaine en particulier sur lequel je me concentrais parce que je savais que c'était un point faible."

"Je pense que désormais, cela fait plusieurs années que je suis en F1 et qu'il s'agit davantage de régler les détails et d'être à 100% aussi souvent que possible. C'est là-dessus que je vais essayer de me concentrer l'année prochaine : être à 100%. Et puis je suis confiant dans le fait qu'à chaque fois que je suis à 100%, je suis vraiment bon."