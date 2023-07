Norris s'attendait à ce que Hamilton soit davantage pénalisé

Le Red Bull Ring n'a beau compter que dix virages, un nombre astronomique de non-respect des limites de piste a pu être observé au cours du Grand Prix d'Autriche 2023. De nombreux pilotes ont ainsi reçu une pénalité de cinq secondes pour des écarts répétés, d'autres sanctions pourraient suivre alors que la FIA doit examiner plus de 1200 situations litigieuses.

Parmi les pilotes sanctionnés pendant l'épreuve, Lewis Hamilton a été très rapidement épinglé par la direction de course. Dans les premiers kilomètres, alors qu'il tentait de creuser l'écart sur Lando Norris, le septuple Champion du monde est parti au large du virage 10 à de multiples reprises, si bien que son adversaire s'en est insurgé à la radio.

Norris n'a plus été entendu après l'annonce de la pénalité de Hamilton mais, comme l'a expliqué le pilote McLaren, son compatriote a continué à se montrer polisson...

"Je commentais chaque virage et il [Hamilton] n'a reçu qu'une pénalité de cinq secondes. J'aurais peut-être dû commenter davantage", a-t-il expliqué sur Sky Sports, affirmant même que Hamilton avait commis "quatre fautes en un seul tour".

Norris ne blâme pas Hamilton toutefois, compte tenu de la situation difficile dans laquelle était le représentant de Mercedes. "J'étais au courant [du non-respect des limites]", a-t-il plus tard ajouté. "Si vous allez au large, vous êtes pénalisé, mais il ne l'a pas été donc je suis un peu confus. J'étais derrière Lewis et je compatis parce qu'il avait une voiture derrière lui. Je ne peux pas décrire ce qu'il a dû ressentir, pour lui c'était l'inverse : rester devant une voiture plus rapide, qui a le DRS, et attaquer de la sorte à chaque virage."

"Vous avez un petit décrochage, avec tous ces changements [de direction du] vent dans le virage, et vous pouvez finir hors de la piste. Donc le fait d'être pénalisé à cause d'un changement [des conditions de piste] en plein milieu d'un virage est un peu vicieux. C'est très difficile, facile à comprendre et, bien sûr, ça nous fait un peu passer pour des idiots vu de l'extérieur, mais c'est la vie, ce sont les règles et nous devons nous y tenir."