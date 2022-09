McLaren n'aura "plus d'excuses" en 2024 selon Norris

Charger le lecteur audio

Au terme de la saison 2020, et après plusieurs années de "convalescence" après la difficile période Honda, McLaren s'était adjugé le statut de troisième force du plateau. Mais petit à petit, courant 2021, la dynamique de l'écurie s'est inversée : battue par Ferrari chez les constructeurs l'an passé, en dépit d'une première victoire depuis neuf ans, Woking a en sus moyennement négocié le virage de la révolution technique.

Et alors que la saison 2022 est désormais entrée dans son dernier tiers, McLaren est bien loin de pouvoir prétendre au top 3 et va même devoir batailler dur pour espérer accrocher la quatrième place face à une structure Alpine qui semble désormais régulièrement la dominer en performance. Jouissant d'un statut de cliente moteur, l'équipe dirigée par Zak Brown semble se heurter à un plafond de verre alors que les positions de pointe sont trustées par les écuries d'usine (ou tout comme dans le cas de Red Bull).

Pour Lando Norris, il est en tout clair que son équipe a actuellement des circonstances atténuantes qui expliquent l'inflexion de la dynamique des années précédentes, mais que cela ne va pas durer : "2024 est probablement l'une des premières fois où nous ne devrions pas avoir d'excuse – non pas que nous en ayons plein maintenant ! Il y a de véritables raisons – pas des excuses – expliquant que d'autres équipes fassent mieux que nous en ce moment. C'est un fait, la Formule 1 fonctionne ainsi. Nous connaissons ces raisons, ce qui est une bonne chose. Nous savons que d'ici quelques années, nous ne devrions plus avoir ces raisons. C'est ce que nous attendons avec impatience."

Lando Norris (McLaren) lors du Grand Prix d'Italie 2022 de F1

Un discours qui n'est pas sans rappeler celui tenu à la même période ou presque l'an passé par Zak Brown lui-même, qui prophétisait d'ailleurs à l'époque que les choses allaient commencer à devenir "plus difficiles à partir de maintenant". Ainsi, en août 2021, le dirigeant américain lançait : "Ce que je peux dire, c'est que nous aurons rattrapé notre retard d'ici 2024 avec toutes nos infrastructures, et plus particulièrement la soufflerie. Nous pensons malheureusement que nous travaillons avec l'une des souffleries les moins développées techniquement, et c'est un énorme désavantage. Je crois que nous n'aurons aucune excuse pour la saison 2024."

Retour en 2022. Si Norris se veut dans la droite lignée de son patron, il estime que le potentiel à débloquer ne réside pas uniquement dans des aspects liés aux infrastructures. L'exploitation n'est selon le Britannique pas non plus optimale : "Mais nous savons aussi qu'il y a des choses que nous ne faisons pas suffisamment bien actuellement. Quand notre heure viendra, nous devrons nous assurer de faire du meilleur travail là-dessus et d'en tirer le meilleur afin d'être au même niveau que les top teams."



"D'une certaine manière, il y a diverses choses sur lesquelles nous travaillons actuellement et qui me donnent encore plus d'espoir pour l'avenir. Je ne dirais pas que nous avons tout ce dont nous avons besoin maintenant, nous avons la nouvelle soufflerie qui arrive, un nouveau simulateur. Il y a vraiment diverses choses qui vont nous aider à faire un pas en avant. Nous sommes une équipe forte : en termes de culture, d'ambiance, nous n'avons jamais été dans une si bonne position", a-t-il conclu.