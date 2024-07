Norris assure qu'il pourrait être "beaucoup plus con" s'il le voulait

Trop gentil Lando Norris ? Depuis ses débuts en F1, le pilote britannique a en effet la réputation d'être un bon camarade avec les autres pilotes, et son sens de l'humour a souvent été mis en avant sur les réseaux sociaux et dans la série Netflix Drive to Survive.

L'image du pilote toujours souriant que porte Lando Norris contraste, il est vrai, avec celle de Max Verstappen, perçu aux yeux de beaucoup comme un pilote froid et déterminé. D'ailleurs, les deux hommes, amis dans la vie, sont allés au clash lors du Grand Prix d'Autriche, où Verstappen n'a pas fait de cadeau au pilote McLaren lorsque ce dernier tentait de lui prendre la première place dans les premiers tours, un affrontement conclu par un accrochage, et un abandon pour Norris.

Et, si le pilote anglais avait vertement critiqué le Néerlandais après cet incident, il s'est rapidement adouci dès la course suivante à Silverstone, évoquant ses propres torts, ce qui a renforcé sa réputation aux yeux de certains de pilote trop tendre pour s'imposer en F1.

S'il assume cette image de pilote "gentil", Lando Norris refuse néanmoins d'entendre que cet aspect de sa personnalité nuit à sa quête de succès. "Je ne me soucie pas vraiment de ce que les gens disent", a-t-il répondu à ce sujet. "Je suis un gars sympa et j'essaie d'être respectueux de toutes les façons possibles. Mais cela n'a absolument aucun rapport avec ce qui se passe sur la piste."

Lando Norris reste sur une frustration au GP de Grande-Bretagne. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Même si les gens veulent avoir leurs propres idées et parler de ces choses, ce qui s'est passé il y a dix ans, 15 ans et 20 ans était complètement différent de ce qui se passe aujourd'hui. Si je veux, je peux être beaucoup plus con et agir comme un idiot, jouer ce personnage et faire en sorte que les gens le pensent, mais je n'en ai pas besoin, je ne le veux pas."

"Je veux toujours faire des blagues, m'amuser et rire, et je me fiche de ce que les gens disent. Je profite juste de ma vie. C'est aussi simple que cela. Mais quand je mets mon casque, je ne me soucie pas de ce que les gens disent. Je ferai ce que je dois faire pour gagner. C'est très simple."

Reste que, depuis son premier succès en F1 à Miami au mois de mai, Lando Norris peine à concrétiser en victoire les performances de la McLaren, qui constitue l'une des meilleures voitures du plateau, et même la meilleure selon de nombreux observateurs.

Après Miami en effet, Norris a enregistré trois deuxièmes places, à chaque fois sur les talons de Max Verstappen, et a pointé en tête de son Grand Prix en Grande-Bretagne avant de finalement s'incliner devant le vainqueur Lewis Hamilton et le même Verstappen.

En Hongrie, Norris a encore pris la deuxième place, cette fois derrière son coéquipier Oscar Piastri, après avoir tardé à lui rendre la tête, qu'il avait prise à la faveur d'un arrêt anticipé. Le "gentil" Norris a suivi ce qui était attendu de lui mais il a longtemps discuté de la situation avec son équipe par radio. Une façon de s'affirmer ?