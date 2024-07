Norris : "Il était juste de rendre la position" à Piastri

Si elle semblait se diriger vers un brillant doublé, les derniers tours du Grand Prix de Hongrie n'ont pas été de tout repos du côté du muret de l'équipe McLaren. Ses deux pilotes, Oscar Piastri et Lando Norris, dominateurs lors des essais qualificatifs, ont ensuite fait la course en tête, mais des stratégies différentes ont permis à Norris d'émerger en tête dans la dernière partie de l'épreuve.

À l'extinction des feux, Piastri avait pris le meilleur sur Norris, parti en pole position, mais, en décidant d'appeler au stand en premier le Britannique, McLaren a placé ce dernier dans une situation avantageuse. Si cette décision a été prise en vue de couvrir la menace Lewis Hamilton, Norris a hérité de la première place lorsque Piastri stoppait à son tour pour changer de gommes.

L'équipe McLaren a ensuite multiplié les messages radio envers Norris, afin de le prier de rendre sa position. Le pilote anglais a mis plusieurs tours à obtempérer, après avoir émis lui-même des messages où sa frustration se faisait sentir. Pourtant, après l'arrivée, Lando Norris, finalement deuxième alors qu'Oscar Piastri signait son premier succès en F1, a reconnu que la victoire devait de fait revenir au jeune Australien au vu des circonstances.

"C'était difficile [de rendre la position]", admet-il d'abord. "Je pense que c'est difficile pour n'importe qui d'abandonner la tête de la course. J'ai évidemment été mis dans cette position, ils m'ont fait m'arrêter en premier, et m'ont donné l'opportunité de mener la course et de creuser l'écart assez confortablement. J'ai fait ma part, mais ils m'ont aussi donné cette chance, vous savez. C'est pourquoi je pense qu'il était juste de rendre la position."

"Je ne veux pas passer pour un type qui n'est pas juste. Oscar a fait beaucoup pour moi dans le passé et m'a aidé dans de nombreuses courses. Il a fait une meilleure course que moi, il a pris un bon départ, il a pris un meilleur départ et le mien était nul. Il le méritait et c'était la bonne chose à faire ."

Lando Norris reconnaît que c'est surtout son départ manqué qui lui a coûté sa victoire en Hongrie. Photo de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Premier poursuivant de Max Verstappen au championnat, Lando Norris a repris quelques unités au Néerlandais mais pointe encore à 76 points de ce dernier. Et le Grand Prix de Hongrie constitue une nouvelle course où le pilote anglais a laissé filer la victoire, alors qu'il s'élançait de la pole position.

"Quand vous êtes en tête de la course et que vous devez la rendre, ça fait mal", répète Norris. "Surtout que du point de vue du championnat des pilotes, chaque point est utile. Je sais que je suis très loin de Max au championnat, je le sais. Personne n'a besoin de me le dire. J'ai jeté, ou perdus, sept points aujourd'hui. Pas à cause d'un changement de position, mais simplement à cause d'un mauvais départ. C'est là que j'ai perdu ma course aujourd'hui."

Au-delà de sa propre frustration, Lando Norris se félicite du doublé signé par McLaren, le premier depuis le Grand Prix d'Italie en 2021, où il avait terminé deuxième derrière Daniel Ricciardo.

"Le fait que nous ayons réalisé un doublé en tant qu'équipe n'est pas à négliger", reconnaît-il. "C'est une réussite incroyable pour tout le monde, la première depuis Monza, mais je pense que notre première est purement méritée, car nous avons été rapides tout le week-end, nous étions premiers en qualifications hier, nous étions premiers encore aujourd'hui."

"C'est un bon sentiment et toute l'équipe en est extrêmement heureuse. Nous sommes donc très fiers de notre parcours, heureux des progrès que nous réalisons et il serait bien que nous fassions de même la prochaine fois."

Avec Ewan Gale