Un nouveau museau parmi les évolutions Mercedes en France

Mercedes commence à maîtriser le problème de marsouinage qui a handicapé l'écurie pendant de longs mois et est donc en mesure de dédier davantage de ressources au développement classique depuis quelque temps. Il y a ainsi eu de nombreuses évolutions au Grand Prix de Grande-Bretagne, permettant à Lewis Hamilton de jouer la victoire face aux Ferrari et de monter sur le podium. La marque à l'étoile a besoin de davantage de performance pour être candidate à la victoire régulièrement, mais disposera justement d'évolutions non négligeables ce week-end au Circuit Paul Ricard.

"Nous avons signé trois podiums lors des sept premières courses, et désormais quatre lors des quatre dernières en date", souligne Toto Wolff. "Je suis satisfait de la lancée sur laquelle nous sommes, qui reflète l'effort monumental réalisé par l'équipe. Nous comprenons mieux la W13 à chaque tour, et il est encourageant de voir que cela se reflète dans notre développement et nos résultats."

"Même si nous étions plus rapides en Autriche, nous ne l'étions quand même pas assez pour évoluer devant. Nous devons poursuivre notre quête de ces derniers dixièmes de seconde en apportant de nouveaux développements aux voitures, notamment ce week-end en France."

Si l'on ne découvrira l'étendue des évolutions Mercedes que vendredi matin, l'écurie semble partie pour utiliser un tout nouveau museau, au profil différent de la version précédente, qui était plus plate (voir le nouveau nez ci-dessus). Il paraît par ailleurs plus recherché dans la manière dont il rejoint le reste de la carrosserie.

Mercedes est en quête de plus de performance en ligne droite avec sa W13, et ce nouveau museau pourrait avoir pour objectif de réduire la traînée. L'approche est également différente au niveau des trous de refroidissement du pilote, tout devant, même si ce pourrait être lié aux températures élevées attendues ce week-end dans le Var.

Le Grand Prix de France est considéré comme l'une des meilleures opportunités de victoire pour Mercedes cette saison, la piste lisse et rapide convenant aux caractéristiques de sa monoplace.

