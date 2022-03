F1 2022 : les numéros des pilotes et leur signification

Avant que Verstappen n'arrive en F1, Daniel Ricciardo a jeté son dévolu sur le #3. Il avait hérité de ce numéro, attribué au hasard, lors de sa première course en karting, alors qu'il habitait au numéro 3 de sa rue. De plus, l'Australien a grandi en supportant Dale Earnhardt, l'un des meilleurs pilotes NASCAR de sa génération, qui avait le #3.

Titré en karting en 2001 avec le #5, Vettel a remarqué que ce numéro ne le quittait pas : Nigel Mansell, un pilote qu'il admire, a glané ses plus beaux succès avec l'emblématique "Red Five", Vettel a remporté son premier titre mondial au volant d'une voiture flanquée du #5 et, en chiffres romains, le 5 s'écrit avec la lettre V.