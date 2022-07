Ocon brise la domination interne d'Alonso en qualifs

Charger le lecteur audio

Régulièrement devancé par Fernando Alonso cette saison dans l'exercice du tour rapide, Esteban Ocon a repris le dessus vendredi à Spielberg. Lors des qualifications du Grand Prix d'Autriche, il a mis un terme à une série de quatre week-ends consécutifs où il s'était systématiquement retrouvé derrière son coéquipier sur la grille de départ. Cette fois-ci, il ne s'agit "que" de la grille pour la course sprint, mais la satisfaction est évidemment au rendez-vous.

En retrait en début de journée, le Français est monté en puissance, phénomène également observé du côté de sa monoplace sans en connaître réellement les raisons à ce stade. Sur le Red Bull Ring, il est allé chercher la sixième place sur la grille, à sept dixièmes du poleman Max Verstappen.

"C'était une bonne séance", se réjouit-il au micro de Canal+. "On manquait de rythme en Q1, vraiment, et puis la voiture est montée crescendo en puissance. Il faut que l'on comprenne pourquoi on manque de rythme comme ça sur les essais libres, et sur les débuts de séance surtout. Plus la température monte et mieux c'est pour nous. C'est la meilleur qualif que l'on pouvait faire. Sixième, on est très content, donc j'espère que demain on pourra marquer de bons points en sprint et grappiller quelques places."

Une nouvelle fois, Alpine a placé ses deux monoplaces dans le top 10. Dès samedi, il y aura des points à aller cueillir grâce au barème instauré cette année et récompensant les huit premiers. Néanmoins, Esteban Ocon gardera en tête la nécessité de se montrer prudent. D'abord pour ne pas compromettre le Grand Prix de dimanche, ensuite pour éviter toute mauvaise surprise alors que du côté d'Enstone, entre développement et plafonnement budgétaire, on travaille comme partout ailleurs à flux tendu avec les pièces de rechange.

"C'est l'attaque parce qu'il y a des points quand même, donc c'est important d'en marquer", prévient-il en évoquant la stratégie pour les 24 tours de course sprint programmés samedi. "Mais oui, il y a dimanche où il y a de plus gros points à prendre, donc c'est clair qu'il faut faire attention. On n'est pas dans le moment où on a le plus de pièces non plus ; on a amené beaucoup d'évolutions, donc c'est important de rester clean et c'est ce qu'on va essayer de faire."