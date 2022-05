Ocon presse Alpine d'apporter plus d'évolutions à sa F1

Charger le lecteur audio

L'Alpine A522 évoluée a semblé afficher un rythme prometteur lors de la première journée des essais libres au GP d'Espagne, mais les qualifications n'ont pas été gérées idéalement, de sorte qu'Esteban Ocon s'est élancé 12e le dimanche, alors que Fernando Alonso, éliminé en Q1 à la suite d'une mésentente et pénalisé par un changement stratégique de moteur, partait bon dernier.

En course, les deux hommes sont remontés dans les points, Ocon signant notamment la septième position et se satisfaisant des progrès effectués tout au long du week-end catalan avec les améliorations apportées. Toutefois, il prévient : il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et il faut continuer d'avancer dans le développement de la voiture.

"Je suis confiant que nous allons dans la bonne direction avec toutes les améliorations que nous apportons à la voiture, ça semble fonctionner", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé par Motosport.com. "Nous savons que les autres équipes progressent également, et c'est ce que nous devons suivre de près."

"Mais nous devons assurément apporter plus de choses, parce que P7 c'est bien, mais nous ne sommes pas là où nous voulons être. Et nous devons faire plus d'efforts pour rattraper les Alfa qui sont devant nous, et les autres. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à revoir ce week-end. Nous avons eu de très bonnes discussions avec l'équipe, avec Fernando, de très bons échanges."

"Et nous avons pas mal de directions sur lesquelles nous sommes assez clairs, et que l'équipe et nous devons identifier exactement, parce qu'en ce moment, c'est délicat de tout comprendre avec cette nouvelle voiture. Mais aujourd'hui, c'est comme une victoire."

Esteban Ocon au volant de l'Alpine A522 lors du GP d'Espagne

Concernant la valeur des données récoltées en course, il a ajouté : "Nous avons tout fait, en gros. Et il y avait une différence entre les stratégies aussi, parce que Fernando avait des pneus neufs à la fin. Donc nous pouvons aussi comparer cela. Ce sont de bonnes choses."

Ocon avait expliqué après les qualifications en Espagne qu'il s'attendait à avoir une meilleure voiture pour la course, et c'est ce qui s'est passé. "Elle l'était, donc c'est très bien", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Je suis très heureux du résultat. Je pense que placer les deux voitures dans les points, par rapport à notre position de départ, c'était un peu inattendu, mais le rythme dans le premier relais était fantastique."

"J'ai dépassé deux ou trois voitures entre le premier tour et le premier arrêt au stand, et il n'y avait rien d'autre que nous aurions pu faire mieux, parce que Valtteri [Bottas] avait trop de vitesse. Et à partir de là, nous nous sommes battus avec Lando [Norris], qui était assez loin derrière, mais il était rapide aussi. Je suis donc très heureux, et [c'est] une double arrivée dans les points pour l'équipe. Ils le méritent."

Le vainqueur du GP de Hongrie 2021 a fait part de sa surprise d'avoir été capable de progresser aussi aisément dans le premier relais, alors que d'autres semblaient avoir plus de difficultés avec leurs pneus tendres.

"Je ne m'attendais pas à ça. D'habitude, ils prennent tous soin des pneus et tout. Et je me suis dit au premier tour : 'Je vais y aller doucement, parce que c'est peut-être ce qu'ils font, et ils vont avoir plus de rythme après'. Mais ça n'était toujours pas le cas, ils glissaient beaucoup. Alors j'ai pensé : 'OK, c'est parti'. Et nous avons effectué des dépassements faciles. Et puis je me suis dit : 'On va essayer avec Valtteri'. Mais Valtteri avait trop de rythme."

Avec Adam Cooper