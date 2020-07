La rapidité du Red Bull Ring oblige à "être très précis"

Les pilotes Racing Point se préparent à la reprise et retrouvent tous deux le même défi en Autriche, celui d'un circuit court sur lequel il est bien trop punitif de commettre la moindre erreur. Un petit écart peut représenter la différence entre une élimination ou une qualification dans chacune des phases de la séance, et Lance Stroll y trouve là un aspect palpitant.

"C'est un circuit court et technique, qui donne l'impression d'être très étroit, mais il y a un très bon rythme", explique le Canadien. "Il dépasse tout juste la minute pour un tour de qualification, donc il faut réussir chaque virage. C'est presque comme une piste de karting, en ce sens. Chaque détail du tour et chaque centième de seconde compte. Ce genre de fractions peuvent être la différence entre deux ou trois positions sur la grille, et ça le rend excitant."

Pour Sergio Pérez, le fait de n'avoir le droit à aucune erreur ajoute de la pression, mais il loue également les qualités du tracé autrichien : "C'est un circuit difficile. C'est un tour très court et chaque virage est piégeux, donc il faut être très précis et s'assurer qu'ils sont tous parfaits. C'est assez différent de la plupart des circuits sur ce plan, car il y a davantage de pression que d'habitude sur les tours rapides. Le virage 3 est l'un des meilleurs défis. Il peut être difficile d'y trouver le point de corde, surtout dans le trafic, mais c'est un virage sympa que j'adore."

Le Mexicain aime venir en Autriche, même s'il n'aura certainement que peu d'occasions de profiter du pays cette année s'il veut limiter son exposition éventuelle au COVID-19. Il devra donc se contenter d'arpenter le Red Bull Ring, mais il trouve un autre motif de motivation auprès du sponsor principal de Racing Point, BWT, qui est basé dans le pays.

"J'ai couru là-bas pour la première fois en 2014, il y a donc quelques années. Je n'ai pas passé autant de temps en Autriche que je l'aurais voulu, hors du circuit, mais c'est un circuit que j'aime visiter. C'est un endroit unique avec un paysage superbe, vous avez l'impression d'être entouré par la nature. C'est aussi la course à domicile de BWT, qui nous a vraiment soutenu au fil des années, donc il est important pour nous de faire une belle course pour eux."