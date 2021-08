Gasly s'attend à rester chez AlphaTauri en 2022

Depuis sa rétrogradation à Faenza à la trêve estivale 2019, Pierre Gasly a toujours gardé un œil sur Red Bull Racing. Voilà deux ans que le pilote AlphaTauri enchaîne les performances de premier choix avec la petite Scuderia, devenant le fer de lance de l'écurie, ses résultats contrastant grandement avec ceux qu'il avait obtenus à Milton Keynes : il a notamment signé trois podiums en 37 Grands Prix.

Du côté de Red Bull, Sergio Pérez donne satisfaction en étant plus proche de Max Verstappen que ne l'étaient Pierre Gasly et Alexander Albon, mais il n'empêche que l'avenir du Mexicain n'est toujours pas assuré pour l'an prochain à ce stade. Qu'il soit remplacé paraît néanmoins improbable, et lorsqu'il est demandé à Gasly s'il a fait une croix sur le baquet Red Bull, l'intéressé tempère : "Ce n'est pas une croix. Après, il y a un timing, il y a des choix."

"Comme je l'ai dit, la seule chose que je peux faire de mon côté, c'est montrer de belles performances. J'ai montré des belles choses ; s'ils voulaient vraiment me récupérer, je pense que je leur ai montré suffisamment pour qu'ils puissent être décidés. Ils l'ont fait avec d'autres pilotes qui avaient marqué beaucoup moins de points que moi avant d'aller là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont aussi envie que je tire AlphaTauri vers le haut. C'est ce que je fais, ça se passe très bien avec eux. Je pense que l'avenir à court terme se fera sûrement avec eux."

"Je ne pense pas que l'on verra de grande surprise. J'essaie d'être aussi performant que possible, ils ont vu mes résultats ces deux dernières années. Pour avoir l'opportunité, il faut le bon timing. Pensent-ils avoir besoin de changement de leur côté, avec Sergio et Max ? Le seul baquet disponible est évidemment celui de Sergio. Ils ont l'air contents de l'équilibre entre Sergio et Max. De mon côté, je marque des points, j'ai eu de très bons résultats – probablement meilleurs que quand ils m'ont donné ma chance."

Gasly se délecte justement de l'envergure qu'il a prise chez AlphaTauri où, associé au rookie Yuki Tsunoda, il est véritablement devenu le leader de l'équipe et a notamment marqué 50 de ses 68 points cette saison. Le Normand détaille comment son rôle a changé à Faenza : "La confiance que l'équipe peut m'accorder pour savoir où se diriger, comment régler la voiture, ce qui est requis et quels domaines améliorer… c'est question de feedback et de toujours essayer de repousser toutes les limites, que ce soit côté aéro, freins, moteur, rythme de course, rythme de qualifs… Améliorer notre performance globale et essayer de toujours parler avec Franz des domaines sur lesquels nous nous concentrons."

"Il ne s'agit pas que de piloter la voiture qu'ils me donnent : comment m'assurer qu'ils me donnent une meilleure voiture chaque fois que je prends la piste, semaine après semaine ? Le processus est un peu différent, il requiert un peu plus d'énergie, un peu plus de réflexion que quand on arrive en tant que rookie et que l'on essaie d'apprendre comment travailler dans l'équipe et comment maximiser les performances avec la voiture. C'est quelque chose qui est automatique maintenant, j'imagine, après plusieurs années avec eux. J'essaie de les pousser dans tous les domaines pour améliorer la voiture, et c'est quelque chose que j'apprécie – j'apprécie cette responsabilité, par ailleurs."

Gasly va désormais s'efforcer de hisser AlphaTauri à la cinquième place du championnat des constructeurs, la petite Scuderia ayant neuf points de retard sur Alpine mais 20 longueurs d'avance sur Aston Martin.

Propos recueillis par Adam Cooper