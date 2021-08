Hamilton a "des relations meilleures que jamais" avec Bottas

Tandis que la question de l'identité de son coéquipier n'est toujours pas tranchée, tout au moins publiquement, Lewis Hamilton a répété tout le bien qu'il pensait de Valtteri Bottas. Ce dernier a vécu une première partie de saison difficile et se trouve en concurrence avec George Russell pour conserver son baquet l'an prochain. Présent aux côtés du septuple Champion du monde depuis 2017, il conserve comme atout le fait de parfaitement collaborer avec lui. Le Britannique, de son côté, le lui rend plutôt bien, encore ce jeudi dans le paddock de Spa-Francorchamps où il a répété tout le bien qu'il pensait du Finlandais en marge du Grand Prix de Belgique.

Comme il l'a déjà fait auparavant, Hamilton reconnaît qu'il échange avec Toto Wolff, directeur de Mercedes, quant aux projets futurs de l'écurie de Brackley. Néanmoins il assure qu'il soutiendra la décision prise, qu'il s'agisse de prolonger Bottas ou de promouvoir Russell.

"J'ai évidemment fait part de ma loyauté envers Valtteri par le passé, et j'ai travaillé très étroitement avec lui", rappelle Hamilton. "Je pense que nos relations de travail sont meilleures que jamais. Toto est un grand dirigeant, et comme je l'ai déjà dit, nous restons toujours en contact. Nous parlons bien sûr de tout ça. Et naturellement, nous sommes tous dans la même équipe, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour que l'équipe aille de l'avant, nous voulons gagner plus de titres, et donc nous discutons."

"Au bout du compte, prendre cette décision ne dépend que de lui et de la direction de Mercedes. Je fais partie de l'équipe, donc je la soutiendrai naturellement, peu importe la voie qu'elle choisira. Mais oui, pour le moment j'essaie juste de concentrer toute mon énergie à faire du mieux que je peux pour cette saison."

Hamilton aborde ce week-end la deuxième partie de saison en leader du championnat, avec seulement huit points d'avance sur Max Verstappen. Une situation qui s'est inversée en deux Grands Prix, alors que le pilote Mercedes accusait 32 longueurs de retard après le Grand Prix d'Autriche.

"Nous avons vraiment élevé notre niveau", souligne Hamilton. "Nous avons également, même pendant cette trêve, pris le temps de réfléchir à ce que nous avons fait et à ce que nous allons faire. Je n'ai aucun doute quant au fait que nous franchirons un autre palier dans nos processus et dans la manière de les appliquer. C'était vraiment quelque chose de positif à voir."