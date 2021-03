Les pilotes toujours libres de mettre le genou à terre en 2021

C'était une image habituelle de la Formule 1 en 2020 : dans la foulée du mouvement populaire contre le racisme qui s'est propagé au printemps dans tous les États-Unis puis dans le monde entier, les pilotes rejoignaient l'avant de la grille de départ avant chaque Grand Prix afin de manifester leur soutien à la lutte contre les discriminations. Treize d'entre eux mettaient le genou à terre, geste popularisé par le joueur de football américain Colin Kaepernick en 2016 ; sept préféraient rester debout.

À la suite de discussions entre les pilotes et Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, en marge des essais de pré-saison à Bahreïn, il a été décidé que cette manifestation aurait toujours lieu en 2021, de nouveau dans le cadre de la campagne #WeRaceAsOne de la Formule 1. Les pilotes seront libres d'effectuer le geste de leur choix.

Lewis Hamilton, qui milite régulièrement et ouvertement en faveur de toutes les minorités, continuera pour sa part de mettre le genou à terre, sans surprise. "Je prends de l'âge, je comprends mieux", commente le pilote Mercedes. "Nous pensons tous avoir traversé une phase d'éducation l'an dernier, nous apprenons tous davantage. Il y a eu bien plus de discussions, je regardais plus de documentaires, je lisais énormément, j'essayais de m'informer sur les choses qui se produisent dans le monde entier. Et c'est toujours le cas, notamment cet hiver. Et c'était vraiment valorisant de ne pas être silencieux comme certains voudraient qu'on le soit."

Lire aussi : Lewis Hamilton ne pense pas arrêter la F1 en 2021

"J'ai vraiment eu le sentiment qu'en mettant le genou à terre personnellement, je faisais savoir à la communauté noire : je vous entends, je vous vois, et je suis avec vous. C'était important pour moi. Mais en même temps, il y a tant de problèmes à résoudre dans le monde entier. Naturellement, je ne peux pas tous les résoudre. Mais forcément, j'ai envie d'aider. Je pense que nous avons ici une plateforme incroyable, comme je l'ai dit l'an dernier. C'est génial de voir les mesures prises par la Formule 1 et par Mercedes pour donner plus de diversité à ce sport." Sous l'impulsion de son pilote star, Mercedes s'est engagé à donner davantage de place aux minorités ethniques, actuellement sous-représentées au sein de l'écurie ; Hamilton et son équipe ont par ailleurs annoncé leur intention de créer une fondation caritative commune, dont la mission sera de "soutenir une plus grande diversité et l'inclusion sous toutes ses formes dans le sport automobile".

L'Anglais poursuit : "Et je compte continuer à mettre le genou à terre car je pense que ce qui est vraiment important, c'est quand les enfants regardent ce que nous faisons ici en F1, et quand ils nous voient mettre le genou à terre, ils demandent à leurs parents ou à leurs enseignants : 'Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce qu'ils mettent le genou à terre ?' Et cela entraîne une conversation inconfortable. Cela signifie que les parents doivent s'informer. Et les enfants sont informés. Je pense donc que c'est un combat qui n'est pas gagné. C'est un combat qui va continuer pendant longtemps, j'en suis certain. Mais je pense vraiment que nous sommes vraiment à une bonne période, où la conversation est saine."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas