Pirelli vise "davantage d'options stratégiques" à Melbourne en 2024

Trois jours après les derniers essais de l'année qui se sont déroulés à Abu Dhabi, dans la foulée de l'ultime Grand Prix de la saison 2023, Pirelli a pu définitivement confirmer la spécification de ses pneus pour l'an prochain. Ceux-ci ont été testés par toutes les écuries sur le tracé de Yas Marina, permettant de valider les composés après avoir déjà entériné leur construction quelques semaines auparavant.

Désormais, le manufacturier unique de la Formule 1 est déjà pleinement tourné vers le prochain exercice. Ainsi il a communiqué sa sélection d'enveloppes pour les trois premières épreuves de la saison 2024. Toutes auront lieu hors d'Europe, nécessitant une anticipation logistique afin d'acheminer les pneus sur les circuits de Sakhir, de Djeddah et de Melbourne.

Pirelli précise que cinq composés ont été approuvés pour l'année prochaine, parmi lesquels se fera à chaque fois la sélection. Ils seront nommés C1, C2, C3, C4 et C5, du plus dur au plus tendre. Le composé C0 disparaît de la gamme.

Pour le Grand Prix de Bahreïn (29 février au 2 mars) et le Grand Prix d'Arabie saoudite (7 au 9 mars), la sélection retenue par Pirelli sera identique à celle de 2023 : C1 (dur), C2 (medium) et C3 (tendre) pour le circuit de Sakhir, "l'une des courses les plus rudes pour les pneus", puis C2 (dur), C3 (medium) et C4 (tendre) pour Djeddah.

En revanche, la firme italienne a décidé de proposer des pneus un cran plus tendres qu'auparavant pour le Grand Prix d'Australie (22 au 24 mars) sur le tracé de l'Albert Park : C3 (dur), C4 (medium) et C5 (tendre). "Cette sélection est basée sur les données collectées cette année, avec l'objectif d'offrir davantage d'options stratégiques", précise Pirelli.

Avant ces trois rendez-vous, l'intégralité des écuries et des pilotes aura l'opportunité de tester les cinq composés utilisés durant l'année lors des essais de pré-saison organisés à Bahreïn. Ceux-ci se dérouleront sur trois journées complètes, du 21 au 23 février 2024. D'ici-là, Pirelli a encore une séance d'essais privés à réaliser, dans les prochains jours sur le circuit de Magny-Cours avec Mercedes, pour éprouver ses pneus pluie 2024 sur piste humide.