Plusieurs évolutions dévoilées sur les F1 en Autriche

Red Bull a suivi la tendance de ses principaux concurrents, Ferrari et Mercedes, en apportant des évolutions pour le Grand Prix d'Autriche. Sur un circuit où, historiquement, l'écurie de Milton Keynes est généralement très forte, les ingénieurs ont choisi de modifier légèrement l'aéro et le refroidissement de la RB18. Visuellement, le changement le plus évident provient d'une sortie de refroidissement centrale plus découpée au niveau du capot moteur, ce qui permet de mieux évacuer la chaleur produite par l'unité de puissance sur un circuit en altitude comme celui du Red Bull Ring.

L'arrière de la Red Bull RB18.

Cette nouvelle sortie fonctionne en corrélation avec une autre modification mineure concernant les géométries du bord d'attaque sur le plancher (ci-dessous). Un choix fait pour améliorer la stabilité de l'écoulement du flux d'air quelle que soit la hauteur de caisse.

Les flancs de la Red Bull RB18.

Red Bull a également agrandi l'espace au niveau du disque de frein avant pour améliorer le refroidissement, là aussi en s'adaptant aux exigences spécifiques du tracé autrichien en la matière.

Les ailerons et les freins chez McLaren

La McLaren MCL36.

McLaren a introduit une nouvelle petite découpe sur la dérive latérale de son aileron arrière, visant à augmenter le dégagement pour les composants situés à proximité. L'écurie de Woking a aussi modifié la surface des écopes de freins arrière pour améliorer le flux d'air dans cette zone. Une décision qui va aussi favoriser le refroidissement et l'amélioration des performances aérodynamiques.

L'aileron arrière d'Alpine

L'aileron arrière de l'Alpine A522.

Alpine a introduit un aileron arrière supérieur à la forme revue, avec une encoche pour la plaque d'extrémité qui est beaucoup plus grande que celle utilisée auparavant sur cet aileron avec le même niveau d'appui. "L'aileron arrière supérieur est déchargé sur les extrémités extérieures, ce qui permet de réduire la traînée et d'augmenter l'appui aérodynamique grâce à une plus grande encoche au niveau de la plaque d'extrémité", explique l'écurie française.

La suspension Williams

La suspension avant de la Williams FW44.

Williams poursuit l'évaluation des nombreuses évolutions apportées la semaine dernière lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, où la compréhension des nouvelles pièces a été limitée en raison des conditions météorologiques puis de l'accident d'Alexander Albon dès le départ. L'équipe de Grove a modifié les surfaces sur les bras de suspension avant. Un changement destiné à réduire les séparations locales du flux d'air tout en améliorant l'écoulement du flux vers l'arrière.

