Albon a bien les évos Williams en Autriche malgré son accident

Parmi les victimes du carambolage survenu au Grand Prix de Grande-Bretagne, il y avait Alexander Albon, percuté par l'arrière par Sebastian Vettel au milieu du chaos. Violemment expédié dans le muret des stands, si bien qu'il a été brièvement hospitalisé, le pilote Williams a également eu le malheur d'avoir grandement endommagé sa monoplace, porteuse d'évolutions majeures au niveau du plancher, des pontons, du capot moteur et du système de refroidissement notamment.

Finalement, les évolutions sont à nouveau présentes sur la FW44 d'Albon ce week-end, au Red Bull Ring. "Après avoir endommagé la voiture d'Alex au départ le week-end dernier, aborder directement un événement sprint est difficile d'un point de vue logistique", a expliqué Dave Robson, directeur de l'ingénierie. "Cependant, nous avons été en mesure de réparer ou remplacer une grande partie de la monoplace d'Alex, si bien que nous pourrons continuer à analyser les évolutions en EL1 vendredi. Il y a très peu de temps pour modifier la voiture avant qu'elle ne passe sous le régime de parc fermé lors d'un week-end sprint ; par conséquent, il va falloir être audacieux en abordant les EL1 si nous voulons continuer à pousser la performance."

Albon a pour sa part salué le travail de son équipe et souligné l'importance de la collecte de données, alors qu'il n'a pu effectuer la course à Silverstone après des essais perturbés par la pluie : "Il est évidemment décevant que nous n'ayons pas pu réellement tester les nouvelles évolutions la semaine dernière. Cependant, en ce qui concerne l'Autriche, je sais que l'écurie a travaillé dur pour faire les réparations, alors nous serons prêts à mener de nouveaux tests et à rassembler davantage de données. La course sprint a beau limiter notre temps d'essais, ce sera bien de reprendre la piste et de voir ce que nous pouvons faire avec cette voiture."

Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, puisque Nicholas Latifi révèle désormais que son coéquipier aura encore davantage de nouveautés qu'en Angleterre : "Alex n'avait pas le package total d'évolutions à Silverstone, tandis que c'est le cas maintenant, et il a quand même des pièces de rechange à sa disposition."

L'accident du départ a toutefois semé le doute quant aux délais dans lesquels le Canadien pourrait à son tour jouir de ce package d'évolutions, mais il semble que le programme soit finalement inchangé : "Le plan demeure de l'avoir en France." C'est en effet au Castellet que se rendra ensuite la Formule 1, dans deux semaines.

