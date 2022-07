Des évolutions Williams qui vont au-delà de l'imitation

Charger le lecteur audio

Williams a apporté de gros changements à sa FW44, qui seront testés par Alexander Albon au Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end. S'il est évident que ces modifications affecteront la gestion du flux d'air, il y a aussi un travail considérable qui a été mené sous la carrosserie pour les rendre possibles.

On voit de très nettes influences reprises chez Ferrari et Red Bull Racing, ce qui aboutit à des pontons entièrement remaniés et mélangeant les deux philosophies vues chez la concurrence qui occupe les avant-postes depuis le début de la saison.

Globalement, le nouveau concept de Williams ressemble davantage à celui de la Red Bull RB18 ainsi qu'à d'autres procédés vus sur la grille pour évacuer le flux d'air vers le bas. Cependant, on remarque des similitudes avec la Ferrari F1-75 au niveau de l'entrée d'air, de la découpe inférieure et de la forme des flancs, avec une ouverture large mais peu profonde utilisée pour alimenter en air les radiateurs qu'elle abrite.

Les radiateurs, différents systèmes de refroidissement, l'électronique et d'autres accessoires ont tous été modifiés et/ou repositionnés. Non seulement pour que la carrosserie puisse être ajustée au niveau des pontons, mais aussi pour permettre de redessiner le capot moteur.

Williams FW44 rear detail Photo by: Giorgio Piola Williams FW44 engine detail Photo by: Giorgio Piola

Sous le capot moteur, deux refroidisseurs étaient auparavant placés au-dessus de l'unité de puissance. Désormais, il n'y en a plus qu'un seul, qui occupe une position que l'on a l'habitude de voir chez Red Bull, McLaren et AlphaTauri.

Si l'on se penche sur le capot moteur et les pontons avant que l'élément ne soit installé sur la voiture (photos ci-dessous), les différences entre les deux configurations sont assez évidentes. Le nouvel agencement, à gauche, est plus large et plus long au niveau des pontons.

Le capot moteur est désormais plus étroit derrière la boîte à air, compte tenu des changements nécessaires apportés à la taille et à la position des composants internes.

Les deux spécifications de capot moteur chez Williams.

Il convient également de noter que le fond plat a également fait l'objet d'une refonte. La FW44 arbore maintenant un ensemble très différent de listons sur le bord du plancher. L'ailette triangulaire a été supprimée au profit d'une avancée du bord du plancher, dont la géométrie a également évolué.

En raison de la limitation des pièces et du souhait de mener une collecte de données comparative, Nicholas Latifi roulera à Silverstone avec l'ancienne spécification de la FW44. L'équipe espère constater une amélioration considérable des performances sur la monoplace dont disposera Alex Albon.