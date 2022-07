Sainz : Des victoires me mettraient dans la course au titre

Charger le lecteur audio

Neuf dixièmes de seconde. Voilà ce qui séparait Carlos Sainz de sa première victoire en Formule 1 au Grand Prix du Canada. Déjà auteur de 11 podiums en catégorie reine, dont cinq deuxièmes places, le pilote Ferrari a dû une fois de plus s'incliner et voir l'un de ses adversaires soulever le trophée du vainqueur et entendre son hymne national être joué sur la plus haute marche du podium.

Sainz dispose pourtant d'une voiture capable de prétendre systématiquement la victoire cette année, en témoigne les deux succès et six pole positions de son coéquipier Charles Leclerc. Néanmoins, l'Espagnol ne désespère pas : il estime que son approche course par course finira par payer et que d'éventuels succès l'aideront même à revenir sur les talons de Max Verstappen, leader du classement général.

"Je ne m'intéresse pas trop à la lutte pour le titre, principalement parce que j'ai été distancé très tôt dans l'année avec mes deux [abandons] consécutifs et un autre zéro pointé à Bakou", a-t-il expliqué lors de la conférence de presse du GP de Grande-Bretagne. "Pour être honnête, ça m'a mis assez loin derrière mais si je me concentre sur le fait de remporter des courses, je pense que ça me replacera dans la lutte."

"Donc je me concentre sur chaque course individuellement, en essayant d'être sur le podium, en essayant de gagner. Voyons où ça m'emmène pour la dernière partie [de la saison]. Mais je ne regarde pas le classement comme un fou, je le vois course par course. Essayons de gagner cette première [course], ou d'être sur le podium si ça n'arrive pas, et d'être régulier. Redevenir le Carlos régulier que j'ai été ces dernières années en F1 devrait me remettre au sommet."

La pression d'une première victoire est néanmoins forte pour Sainz, d'autant plus qu'il est pour l'instant le dernier pilote des top teams (Red Bull et Ferrari) à ne pas s'être imposé cette saison et qu'il occupe la sixième place du classement du plus grands nombre de Grands Prix disputés sans victoire, avec 149 départs.

D'aucuns pourraient penser que l'attente commence à être pesante mais l'Espagnol ne montre aucun signe d'agacement ou de défaitisme. En outre, ses occasions manquées ne sont sources d'aucun regret.

"Je veux [la victoire] plus que quiconque dans le paddock et je sais que beaucoup de personnes veulent aussi que je gagne, mais je peux vous dire que lorsque je suis passé proche [de la victoire], j'ai attaqué à fond et j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'obtenir. Je pense que je dois rester patient, je n'ai pas besoin de courir après elle. Je pense que ça viendra", a-t-il conclu.