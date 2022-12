Les pods clignotants qui améliorent les réflexes des pilotes

Charger le lecteur audio

Certains préfèrent se fermer complètement au monde extérieur afin d'avoir un esprit libéré de tout stress ou de toute distraction. D'autres jouent au football dans les garages pour augmenter le rythme cardiaque et affûter les réflexes. Par exemple, Pierre Gasly est souvent filmé en plein test de réaction avec son entraîneur, celui-ci laissant tomber des balles de tennis de sa main pour que le pilote AlphaTauri les rattrape.

Et à l'abri des caméras, dans la chambre privée des pilotes, un kit d'entraînement aux lumières clignotantes devient de plus en plus populaire. Le double Champion du monde Max Verstappen l'utilise pour faire fonctionner son cerveau à plein régime avant le départ.

Le kit de Blazepod, avec les pods et l'application mobile qui l'accompagne, a été adopté par un grand nombre de sportifs, y compris les stars du football, du tennis, du MotoGP, de la NFL et de la NBA. Actuellement, Blazepod est utilisé par environ 300 000 athlètes professionnels et amateurs dans le monde, et par un nombre indéterminé de pilotes de F1. Alex Albon a été l'un des premiers à l'adopter. Très vite, d'autres pilotes chapeautés par Red Bull tels que Verstappen, Gasly et Sergio Pérez l'ont suivi.

Le système est simple d'utilisation. Des pods lumineux et vibrants sont placés sur un bureau ou montés sur un mur et les pilotes doivent appuyer sur les multiples impulsions le plus rapidement possible. Un bon moyen de se mettre en chauffe, puisqu'en exposant le corps et l'esprit à un stimulus avant le départ, cela aura une influence positive sur les pilotes lorsqu'ils seront confrontés à une nouvelle stimulation, cette fois-ci au moment de la course.

En d'autres termes, en stimulant leurs réflexes avec les pods avant de se mettre en selle, les pilotes auront des réflexes affûtés tant sur le plan cognitif que physique avant même le départ de la course et non après les premiers tours.

Ce qui rend Blazepod attractif, c'est sa praticité (le kit tient dans une petite boîte), sa facilité d'utilisation et son niveau de personnalisation. Les sportifs peuvent ainsi rendre leur séance plus facile ou plus difficile.

"Nous ne pouvons pas ignorer le fait que l'utilisation de cet outil est amusante", a indiqué Yaniv Schneiderman, l'homme qui a fondé Blazepod après avoir constaté les effets positifs d'une aire de jeux pour enfants interactive. "C'est divertissant, mais les professionnels l'adorent vraiment. Vous allez à cette séance d'entraînement intense mais vous savez que ce sera amusant, que ce sera une expérience semblable à un jeu."

Et le fait que les pilotes de F1 aient utilisé ce système spontanément en dit long. Il n'y avait aucun partenariat en place avec les équipes et les pilotes n'étaient pas contraints d'utiliser ces pods pour des raisons marketing. Ils les ont utilisés parce qu'ils fonctionnent. Et les entraîneurs savent quels sont les avantages à être prêt à l'action grâce à un outil facilement trouvable et bon marché.

"Les pilotes ont vraiment sauté sur cette préparation", a confié Simon Jacobs, responsable de l'éducation et du développement professionnel chez Blazepod, à Motorsport.com. "Il s'agit essentiellement d'utiliser des challenges qui activent l'esprit pour réveiller le système nerveux, faire circuler le jus et préparer le corps à l'action. Ensuite, une fois qu'ils montent dans la voiture, que ce soit pour les qualifications ou la course, ils sont prêts. Ils réagiront beaucoup plus rapidement à tout type de stimulation."

Kit standard BlazePod

En apparence, voir des pilotes éteindre des lumières ressemble plus à un jeu qu'à un entraînement. Pourtant, un aspect beaucoup plus sérieux se cache derrière tout cela. Alors que tout le monde court après de petits gains en F1, les pilotes ont eux aussi leur rôle à jouer. Avec Blazepod, ils obtiennent des données sur leurs réflexes et peuvent donc essayer de les améliorer. Après un test standard, le système indique le temps de réaction du pilote pour chaque réponse, le nombre d'erreurs ou encore le niveau de progression.

"Vous recevez les données, vous avez les chiffres et vous pouvez voir la progression", a ajouté Jacobs. "Avec l'application, il ne s'agit pas simplement d'arrêter un chronomètre : vous pouvez voir avec quel mouvement [les pilotes] progressent. Ou bien qu'ils ne progressent pas, est-ce qu'ils stagnent ici ou là ?"

"Il faut comprendre les données que vous recevez et savoir comment vous pouvez les utiliser pour faire progresser les athlètes. Bien sûr, c'est amusant et tout le monde aime travailler et interagir avec les lumières, mais pour comprendre les gains que vous en tirez, vous devez être professionnel, vous devez analyser les données reçues et ensuite faire progresser l'athlète."

Blazepod est une start-up relativement jeune, elle a été fondée en 2017, et des opportunités pour améliorer l'offre et apporter un plus grand intérêt chez les pilotes doivent encore être saisies.

"C'est formidable de les voir utiliser [des Blazepod] pour la préparation mais ils peuvent aussi les utiliser pour d'autres choses", a précisé Jacobs. "Ils peuvent les utiliser pour leur entraînement de force et d'endurance. Ils pourraient les utiliser pour leur rééducation. Ils peuvent les utiliser à nouveau pour la capacité et l'efficacité de prise de décision."

"Si vous pilotez une voiture à la vitesse à laquelle ils roulent, vous devez réagir rapidement face aux voitures qui vous débordent par la gauche et la droite, et il y a des décisions à prendre en quelques millisecondes. Nous pouvons les aider et nous pouvons faire beaucoup de choses. Il y a des sports où l'on pense plutôt à l'envers et où nous devons vraiment pousser [les athlètes] à en voir les avantages. Mais il y a d'autres sports, comme la F1, où l'on cherche toujours à aller de l'avant. C'est très stimulant."