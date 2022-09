Le point sur les séances rookies de 2022

Charger le lecteur audio

Très populaires dans les années 2000 et 2010, les pilotes du vendredi ont progressivement disparu du paysage de la F1 au cours des dernières années. Quelques séances d'essais privés, réservées aux rookies, ont été organisées avant qu'une nouvelle règle soit votée et mise en place cette saison. Afin d'augmenter le temps de piste des pilotes inexpérimentés, ayant disputé jusqu'à deux Grands Prix, il a été décidé de leur offrir une sortie en EL1 en obligeant les équipes à remplacer leurs deux pilotes titulaires lors des premières séances du vendredi de leur choix.

Force est de constater que les équipes ne se sont pas pressées pour s'acquitter de leur tâche. Après 16 courses disputées, seuls cinq pilotes titulaires sont restés au garage le vendredi matin. Cela signifie donc que les 14 autres devront le faire au cours des six épreuves restantes (Zhou étant exempté).

Néanmoins, certaines courses auront des enjeux plus importants que d'autres. Le Grand Prix de Singapour est d'ores et déjà exclu en raison de la haute probabilité d'accident dans les rues de la cité-État et du fait que la F1 y a fait l'impasse depuis le début de la crise sanitaire, il y a bientôt trois ans. Le Grand Prix de São Paulo n'est pas à l'ordre du jour non plus puisque ce sera un week-end sprint, avec les EL1 directement suivis par les qualifications.

Une fois la soustraction faite, il ne reste plus que quatre Grands Prix : le Japon, les États-Unis, Mexico et Abu Dhabi. Traditionnellement, les équipes se gardent de faire rouler des rookies au Japon en raison de la présence de bacs à gravier, ce qui augmente les chances de sorties de piste et d'accidents. Cela n'a pas empêché Toro Rosso de le faire en 2014, avec Max Verstappen, et en 2019, avec Naoki Yamamoto. Mais là aussi, Suzuka retrouvera la F1 après trois ans d'absence.

Un autre problème se pose pour les manches de Suzuka et d'Austin, deux semaines plus tard : les pneus Pirelli de 2023 seront testés en EL2, qui seront spécialement rallongées de 30 minutes, ce qui obligera les équipes à revoir leurs programmes. Il est certain que la grande majorité des rookies en attente de roulage seront vus à Abu Dhabi, tout simplement parce que ce sera la dernière chance pour les équipes avant d'éventuelles grosses amendes.

Voici ce que les équipes ont fait jusqu'à présent, et ce qu'elles prévoient pour la suite :

Red Bull

Juri Vips, Red Bull Racing RB18

Avant de perdre son poste de réserviste Red Bull à la suite de propos racistes, Jüri Vips avait effectué sa première sortie avec le taureau rouge au Grand Prix d'Espagne, à la place de Sergio Pérez. Pour remplacer Max Verstappen, l'équipe autrichienne pourrait faire appel à Liam Lawson, l'un de ses nombreux pilotes juniors évoluant en Formule 2.

Ferrari

Cantonné au simulateur du Cheval cabré après deux campagnes en Formule 2, Robert Shwartzman a pu se faire la main sur la F1 de 2021 il y a peu et sa patience sera récompensée par des sorties aux EL1 des GP des États-Unis et d'Abu Dhabi. Ce sera d'ailleurs une grande première pour Ferrari puisque jamais auparavant la Scuderia n'avait aligné de troisième pilote le vendredi.

Mercedes

Nyck de Vries, Mercedes W13

Nyck de Vries, réserviste pour la marque à l'étoile et la plupart des équipes motorisées par Mercedes, a déjà remplacé Lewis Hamilton au GP de France et se tient prêt à faire une séance supplémentaire cette année. Néanmoins, tout dépend de ce que le Néerlandais fera en 2023 : s'il vient à signer un contrat avec une autre équipe prochainement, il ne fait aucun doute que celle-ci le retiendra pour participer à des séances.

Alpine

Oscar Piastri était censé prendre deux fois le volant de l'Alpine A522 mais, pour des raisons évidentes, les plans de l'équipe française sont tombés à l'eau. L'honneur devrait logiquement revenir à Jack Doohan, d'autant plus que le fils du quintuple champion 500cc doit piloter l'A521 de 2021 à Budapest cette semaine. Mais tout dépend de l'intérêt d'Alpine pour Nyck de Vries...

McLaren

Les plans de McLaren ne sont pas clairs non plus. L'équipe pourrait faire appel à Piastri si Alpine acceptait de le libérer plus tôt que prévu. L'équipe peut également compter sur Colton Herta, Pato O'Ward et Alex Palou, tous pilotes d'IndyCar et ayant pris le volant de la MCL35M de 2021. Zak Brown, PDG de l'équipe, avait laissé entendre qu'O'Ward piloterait à domicile, au GP de Mexico, mais ni lui ni ses deux compères ne sont assurés de rouler dans une séance officielle.

Alfa Romeo

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, aux EL1 du GP de Bahreïn

L'équipe a bien lu le règlement puisque la FIA a accepté que le premier week-end en F1 de Zhou Guanyu, à Bahreïn, soit considéré comme un roulage rookie. Les sorties de Robert Kubica en Espagne, en France et en Hongrie n'ont toutefois pas été comptabilisées puisqu'avec ses 99 GP en catégorie reine, le Polonais est loin d'être un rookie. Théo Pourchaire, membre de l'académie Sauber, fera le déplacement aux États-Unis et au Mexique et devrait remplacer Valtteri Bottas lors de l'une de ces épreuves. Les EL1 à Mexico sont les plus probables compte tenu des essais Pirelli qui seront organisés à Austin.

Haas

Haas n'a pas encore confirmé ses plans mais, sauf retournement de situation, Pietro Fittipaldi, pilote d'essai, se chargera de remplacer Kevin Magnussen et Mick Schumacher. Cependant, cela ne pourra pas se faire à Austin car Antonio Giovinazzi, déjà au volant de la VF-22 à Monza, sera en piste.

AlphaTauri

Compte tenu des liens étroits unissant Red Bull et AlphaTauri, les membres du Junior Team sont aussi les bienvenus à Faenza. Liam Lawson a roulé pour l'équipe sœur au GP de Belgique, à la place de Pierre Gasly, et se tient prêt à disputer une autre séance cette année, en plus de celle pour le compte de Red Bull potentiellement. Cependant, Nyck de Vries pourrait lui griller la priorité si AlphaTauri venait à l'engager pour remplacer Gasly en 2023.

Aston Martin

Nyck de Vries, Aston Martin AMR22

Aston Martin n'a pas investi dans un programme junior cette saison et a donc dû faire appel à De Vries pour le Grand Prix d'Italie. Mais puisque l'équipe a par la suite recruté Felipe Drugovich, sacré champion de F2 cette saison, pour en faire son troisième homme en 2023, le Brésilien aura droit à une séance d'EL1 pour le GP d'Abu Dhabi.

Williams

Williams a aligné De Vries en Espagne, et cette heure de roulage à bord de la FW44 a certainement été très utile pour le Néerlandais lorsqu'il a dû remplacer au pied levé Alexander Albon à Monza. L'équipe britannique a confirmé il y a peu que son protégé Logan Sargeant piloterait à domicile, à Austin.

Le récapitulatif 2022

Équipe Pilotes titulaires Remplaçants en EL1 Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez À confirmer Jüri Vips Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Robert Shwartzman Robert Shwartzman Mercedes Lewis Hamilton George Russell Nyck De Vries À confirmer Alpine Fernando Alonso Esteban Ocon À confirmer À confirmer McLaren Lando Norris Daniel Ricciardo À confirmer À confirmer Alfa Romeo Valtteri Bottas Zhou Guanyu Théo Pourchaire Remplacement non requis Haas Kevin Magnussen Mick Schumacher À confirmer À confirmer AlphaTauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Liam Lawson À confirmer Aston Martin Sebastian Vettel Lance Stroll Nyck de Vries Felipe Drugovich Williams Alexander Albon Nicholas Latifi Nyck de Vries Logan Sargeant En italique, les pilotes devant rouler prochainement.