Qualifs - Verstappen devance Norris d'un souffle

Q1 - Ocon inquiète

C'est une marée orange, entièrement acquise à la cause de Max Verstappen, qui accueillait les pilotes de la Formule 1 au coup d'envoi des qualifications du Grand Prix d'Autriche. Les fans du Néerlandais ont dû patienter quelques minutes de plus avant de le voir rouler, les Haas de Nikita Mazepin et Mick Schumacher se chargeant de nettoyer la piste en début de séance. Une fois Verstappen en piste, le pilote n'a pas tergiversé et a pris le meilleur temps en 1'04"249.

Pour l'instant, les promesses du vendredi n'ont pas donné suite chez Mercedes. Ni Lewis Hamilton ni Valtteri Bottas ne sont suffisamment rapprochés du temps de Verstappen pour être une menace sérieuse. Lando Norris s'est chargé d'être le deuxième homme de la Q1 devant Fernando Alonso. L'Espagnol a créé la surprise tandis que son coéquipier, Esteban Ocon, a connu sa deuxième élimination consécutive.

Éliminés en Q1 : Räikkönen, Ocon, Latifi, Schumacher, Mazepin

Q2 - Dans le chaos général, Russell tire son épingle du jeu

Stratégies divisées au coup d'envoi de la Q2 : pneus mediums pour Red Bull, Mercedes, Ferrari et McLaren, et pneus tendres pour Aston Martin, AlphaTauri, George Russell, Fernando Alonso et Antonio Giovinazzi. Sergio Pérez a désynchronisé ses relais en prenant la piste plusieurs minutes avant le reste du peloton. Le pari du Méxicain a néanmoins fonctionné puisqu'il occupait provisoirement la troisième place en regagnant les stands, à moins de trois dixièmes du meilleur temps de son coéquipier, 1'04"208, et dans le même millième que Lando Norris, deuxième.

Pour sa dernière tentative, Daniel Ricciardo est revenu aux tendres alors que les pilotes Ferrari, dans la zone rouge également, ont poursuivi avec les mediums. Une très mauvaise décision puisque ni Charles Leclerc ni Carlos Sainz n'ont accédé à la Q3. Alonso était en passe d'y parvenir mais l'Espagnol est tombé nez à nez avec Sebastian Vettel, au ralenti, dans le dernier virage. Alors que la direction de course avait lourdement insisté sur l'interdiction de ralentir déraisonnablement dans le dernier secteur, il est certain que le quadruple Champion du monde risque gros...

S'étant tenu loin de l'embouteillage du dernier secteur, Russell, en pneus mediums, a décroché la première Q3 de Williams depuis le Grand Prix d'Italie 2018 ! Une performance remarquable.

Éliminés en Q2 : Sainz, Leclerc, Ricciardo, Alonso, Giovinazzi

Q3 - Verstappen résiste à la pression de Norris

Depuis le début de la journée, Max Verstappen a été étincelant, et il ne fait aucun doute que le Néerlandais avait toutes les cartes en main pour s'offrir une troisième pole position consécutive. Le pilote Red Bull n'a pas fait mentir les pronostics en signant d'entrée de jeu un temps impressionnant : 1'03"720, près de trois dixièmes devant Lando Norris et Lewis Hamilton.

Mais le pilote McLaren n'avait pas encore dit son dernier mot. Dans son ultime tentative de la journée, le Britannique a battu le record dans le premier secteur et a échoué à 48 millièmes de Verstappen sous le drapeau à damier ! Cela reste malgré tout une première ligne pour Norris, sa première en Formule 1, et une septième pole position pour Verstappen.

Lewis Hamilton n'a pu sauver que la deuxième ligne, derrière Sergio Pérez. Pierre Gasly s'est qualifié une nouvelle fois sixième, alors que George Russell s'est payé le luxe de devancer Lance Stroll au fond du top 10.

Grand Prix d'Autriche - Qualifications

Q1

Q2

Q3