Qualifs - Bottas vainc Hamilton, Hülkenberg troisième

Q1 - Kvyat, éliminé étonnant

Avec 26,1°C dans l'air et 43,5°C au sol au début de la séance, les conditions étaient clémentes pour ces qualifications. Comme prévu, un dilemme se présentait aux équipes : utiliser les pneus mediums ou bien les gommes tendres, théoriquement plus performantes mais à la dégradation extrême sur la piste de Silverstone ? Lors de la première salve de chronos, qui a vu Max Verstappen signer le meilleur temps en 1'27"154 (d'un souffle devant Valtteri Bottas, Lewis Hamilton et un convaincant Nico Hülkenberg), seuls George Russell, Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont chaussé les mediums, avec assez peu de réussite : ils étaient 14e, 15e et 17e respectivement. Alexander Albon, lui, s'est retrouvé aux portes de la zone rouge après être sorti large de Chapel, son aileron touchant alors le vibreur.

Les Mercedes ont ensuite pris l'avantage, Hamilton signant un 1'26"818 et Bottas un 1'26"999. Adoptant les tendres, Grosjean et Magnussen ont réussi les 12e et 17e temps respectivement. Le Danois risquait toujours l'élimination, tout comme Albon, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi.

Nombreux sont ceux qui ont amélioré dans les derniers instants de la séance, mais cela s'est avéré insuffisant pour les Alfa Romeo, qui monopoliseront la dernière ligne de la grille, ainsi que pour Latifi et Magnussen. Daniil Kvyat est un éliminé surprise, ayant vu un chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste et se plaignant à la radio, après un passage sur un vibreur : "Je pense que quelque chose a cassé sur le fond plat." En revanche, Albon s'est propulsé au troisième rang, tandis que Grosjean a réalisé un petit exploit avec le 13e chrono au volant de sa modeste Haas.

À noter qu'Esteban Ocon fait l'objet d'une enquête des commissaires pour avoir, de manière relativement claire, gêné Russell à Aintree.

Éliminés en Q1 : Kvyat, Magnussen, Latifi, Giovinazzi, Räikkönen

Q2 - Vettel et Sainz échouent

La Q2 a vu tous les pilotes chausser les pneus mediums (usés pour Grosjean) à l'exception de Verstappen, qui a fait le pari des durs afin de prendre éventuellement le départ avec ce composé. Sorti large de Chapel, Hülkenberg a perdu un temps précieux, tandis que Bottas frappait un grand coup en reléguant son coéquipier Hamilton à près d'une demi-seconde et Daniel Ricciardo, troisième, à 0"851. Charles Leclerc a pris une encourageante quatrième place, sept dixièmes devant son coéquipier Sebastian Vettel, qui n'était que 11e à l'issue de la première salve de chronos, suivi par Carlos Sainz, Hülkenberg, Grosjean et un Russell n'ayant pas encore pris la piste.

Russell, justement, s'est ensuite illustré avec la 12e place en pneus tendres, à moins d'un dixième de la Q3 provisoire. Les Mercedes et les Ferrari ont repris la piste avec les gommes à bandes rouges également : les Flèches d'Argent pour évaluer ce pneu sans l'intention d'améliorer, les bolides rouges pour tenter d'atteindre la Q3... et Vettel a échoué, 12e derrière Ocon et devant Sainz. Pendant ce temps, Pierre Gasly a brillé en signant le quatrième chrono, mais pas autant qu'un remarquable Hülkenberg, qui s'est intercalé entre les Mercedes. Enfin, le pari des durs a fonctionné (de justesse) pour Verstappen, neuvième avec deux dixièmes de marge sur l'élimination.

Éliminés en Q2 : Ocon, Vettel, Sainz, Grosjean, Russell

Q3 - Hülkenberg crée la surprise

Étaient qualifiés en Q3 les Mercedes, les Red Bull, les Racing Point, ainsi que l'AlphaTauri de Gasly, la Renault de Ricciardo, la Ferrari de Leclerc et la McLaren de Lando Norris.

Et encore une fois, quel gouffre entre Mercedes et le reste ! Hamilton a d'abord signé la pole provisoire en 1'25"284, un dixième devant Bottas, tous deux en pneus tendres neufs ; Ricciardo, en mediums neufs, était à une seconde, devançant d'un dixième Hülkenberg (tendres neufs) et Verstappen (mediums neufs). Chaussé de mediums usés, Albon n'a pas démérité avec la sixième place, devant Leclerc (tendres neufs), puis Stroll, Gasly et Norris (tous en tendres usés). Moins d'une seconde séparait Ricciardo, troisième, de Norris, dixième.

Les Flèches d'Argent ont chaussé les mediums pour leur second run, tandis que tous les pilotes précédemment en pneus usés ont adopté des tendres. Hamilton a amélioré sa référence en 1'25"217, mais Bottas a fait mieux en 1'25"154, vainquant le sextuple Champion du monde dans son jardin ! Hülkenberg, pour sa deuxième séance qualificative depuis son retour en F1, s'élancera juste derrière les Mercedes grâce à un chrono de 1'26"082 au volant de sa Racing Point controversée, devant Verstappen en 1'26"176 et Ricciardo en 1'26"297, le pilote Renault s'en étant tenu aux mediums. Leclerc, lui, a perdu du terrain, se retrouvant huitième ; les difficultés de Ferrari se poursuivent.

Grand Prix du 70e Anniversaire

Q1

Q2

Q3

Voir aussi :