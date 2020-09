Qualifs - Hamilton en pole, encore et toujours

Q1 - Grosjean qualifié, Gasly déjà sorti

Avec 29°C dans l'air et 46°C au sol, les conditions étaient bonnes, bien qu'un peu chaudes, pour ces qualifications au Mugello. Les Williams ont mené la danse, avec Nicholas Latifi en 1'17"924 et George Russell un dixième derrière, chrono qui n'a pas résisté longtemps à Lance Stroll, en 1'16"701, puis aux Mercedes : Valtteri Bottas a tourné en 1'15"749, Lewis Hamilton en 1'15"778. Max Verstappen s'est logiquement hissé au troisième rang en 1'16"335.

Lire aussi : Toute nouvelle écurie de F1 devra verser 200 M$ aux autres

À l'issue de la première salve de chronos, ce sont les Williams, les Haas et l'Alfa Romeo de Kimi Räikkönen qui se trouvaient dans la zone rouge, Latifi améliorant ensuite pour y reléguer Pierre Gasly. Cependant, entre la 12e et la 17e place (Giovinazzi, Latifi, Vettel, Norris, Gasly, Räikkönen), il y avait moins d'un dixième.

Malgré un impressionnant passage avec deux roues dans l'herbe et les graviers, Russell a amélioré, tout comme Räikkönen, Giovinazzi, Grosjean, Gasly, Norris et Vettel. Cela a suffi à obtenir le passage en Q2 pour la plupart d'entre eux – y compris Romain Grosjean, pour qui ce n'était pas vraiment attendu – mais pas Gasly, qui a échoué à un demi-dixième de seconde de Vettel, Giovinazzi étant un dixième plus loin. Russell était 18e devant Latifi et Magnussen, qui n'ont pas progressé par rapport à leur run précédent.

Éliminés en Q1 : Gasly, Giovinazzi, Russell, Latifi, Magnussen

Q2 - Vettel derrière Räikkönen

Les Mercedes ont frappé fort dès le début de la seconde phase des qualifications, en pneus tendres, avec Hamilton en 1'15"309 et Bottas en 1'15"322, mais Verstappen n'était pas loin : 1'15"471. Alexander Albon est parvenu à prendre la quatrième place qui devrait toujours être la sienne, auteur d'un 1'15"914 ; derrière, c'était très serré, les Renault, les Racing Point et la Ferrari de Leclerc se tenant en deux dixièmes.

Daniil Kvyat, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, tous trois proches d'une éventuelle Q3, ainsi que Romain Grosjean et Kimi Räikkönen, plus loin, étaient en danger. Seul Sainz est parvenu à s'extirper de la zone rouge, aux dépens de son coéquipier Lando Norris toutefois ; Kvyat est sorti dans les graviers à Savelli. Vettel, lui, a subi l'infamie d'être battu par l'Alfa Romeo de son ancien coéquipier Räikkönen, à quatre millièmes de seconde près.

Éliminés en Q2 : Norris, Kvyat, Räikkönen, Vettel, Grosjean

Q3 - Ocon siffle la fin de la partie

Les Mercedes paraissaient intouchables lors des premiers instants de la Q3, et Hamilton a pris l'avantage sur son coéquipier de justesse, avec 1'15"144 à son actif contre 1'15"203 pour Bottas. Verstappen était relégué à quatre dixièmes, Albon à huit dixièmes, tandis que Sergio Pérez et Stroll étaient les "meilleurs des autres" avec 1,2 seconde de retard, juste devant la Renault de Daniel Ricciardo. Charles Leclerc et Sainz étaient plus d'une seconde plus loin, tandis qu'Esteban Ocon n'a fait qu'un run, en fin de séance.

Hamilton n'a pas amélioré par la suite malgré le meilleur temps absolu dans le deuxième partiel, et Ocon est parti en tête-à-queue à la sortie de Poggio Secco, empêchant tout le monde d'améliorer – sauf Leclerc, qui s'est hissé à la cinquième place devant Pérez. La stratégie de ce dernier, avec un run unique entre les deux relais de ses rivaux, a néanmoins bien fonctionné, même s'il partira septième en raison de sa pénalité sur la grille. Quant à Hamilton, il signe ainsi la 95e pole position de sa carrière.

Grand Prix de Toscane

Q1

Q2

Q3